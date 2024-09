VIDEO Focuri de armă la sediul celui mai mare retailer online din Rusia din cauza unei dispute între cea mai bogată femeie din țară și fostul ei soț / 2 morți și 7 răniți / 30 persoane au fost reținute

Două persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite din cauza unor focuri de armă la biroul din Moscova al celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, au declarat miercuri oficiali de stat, o aparentă escaladare a unei dispute acerbe asupra viitorului companiei, relatează Reuters.

Bilanțul după focurile de armă de la sediul Wildberries a crescut la doi morți și șapte răniți, potrivit anchetatorilor, scrie AFP.

Fondatorul și proprietarul majoritar al Wildberries, Tatiana Bakalciuk, și fostul ei soț Vladislav, care deține o mică participație în companie, s-au învinuit recipric pentru incident, despre care au spus că a avut loc după ce un grup, inclusiv Vladislav, a ajuns la birou.

Comitetul de Investigații al Rusiei, care anchetează crimele majore, a declarat că anchetează la fața locului. O persoană, un agent de securitate Wildberries, a fost ucisă, a spus compania.

It's fun in Moscow. The former husband of the CEO of the online retailer Wildberries, Vladislav Bakalchuk, took his security and tried to break into the head office of the company, where his ex-wife was. A shootout with security broke out, where several people were injured and… pic.twitter.com/ztyUYKTGTF