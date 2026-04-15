Cea mai bogată persoană din Australia este obligată de instanță să-și împartă averea uriașă

Gina Rinehart, cea mai bogată persoană din Australia, trebuie să renunțe la o parte din averea sa, estimată la peste 27 de miliarde de dolari, a decis o instanță într-o dispută de mare amploare privind imperiul ei minier, transmite BBC.

Rinehart a moștenit proiectele de minereu de fier ale tatălui ei în 1992, iar ulterior a dezvoltat mine în regiunea bogată în minerale Pilbara din Australia de Vest (WA).

Doi dintre copiii ei și moștenitorii partenerilor de afaceri ai tatălui său au susținut că au dreptul la o parte semnificativă din redevențe și drepturi miniere.

Cazul a ajuns în instanță.

Miercuri, la mai bine de 13 ani de la începerea bătăliei juridice, un judecător al Curții Supreme a decis că Rinehart trebuie să plătească redevențe trecute și viitoare moștenitorilor săi rivali, dar că drepturile miniere rămân ale ei.

Disputa juridică se concentrează asupra Hope Downs, unul dintre cele mai mari și mai profitabile proiecte de minereu de fier din Australia.

Instanța a aflat că tatăl lui Rinehart, Lang Hancock, și partenerul său de afaceri, Peter Wright – considerați pionieri în domeniul minereului de fier în Australia de Vest – au încheiat un acord pentru a-și gestiona interesele comune prin intermediul unei societăți numite Hanwright.

În timpul procesului de 51 de zile din 2023, copiii lui Wright au susținut că Rinehart a încălcat acel acord și că le datorează drepturi miniere și redevențe provenite din Hope Downs.

Situl este exploatat în comun de gigantul minier global Rio Tinto și Hancock Prospecting, iar anul trecut a adus 832 de milioane de dolari australieni în casieria companiei lui Rinehart.

Dispută pe bani cu proprii copii

Cazul i-a implicat și pe doi dintre copiii lui Rinehart – Bianca Rinehart și John Hancock – care au susținut că mama lor a mutat drepturi miniere lucrative dintr-un trust familial către o parte a afacerii la care n-au drept.

Cei doi au spus că bunicul lor intenționase să împartă cu ei averea din minele de la Hope Downs, dar Rinehart le-a refuzat în mod deliberat accesul la avere.

Avocații lui Rinehart au susținut că aceasta a mutat drepturile miniere din trustul familial după ce a devenit suspicioasă în privința afacerilor tatălui ei. De cealaltă parte, copiii ei au acuzat că a făcut-o pentru a păstra bani de la a doua soție a acestuia.