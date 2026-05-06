Cea mai dură reacție la nivel european după căderea guvernului Bolojan vine dinspre stânga: „Aceasta este calea periculoasă”

Una dintre cele mai vehement critici la adresa colaborării PSD cu AUR a venit de la partidul Verde European, care a spus că social-democrații români au depășit o linie roșie pe care chiar Partidul Socialiștilor Europeni a stabilit-o în Europa

Partidele europene, de la socialiști la Renew și Partidul Popular European (PPE), și-au susținut fiecare partenerii din România, după reușita moțiunii inițiate de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Cea mai dură reacție a venit însă de la Partidul Verde European, aflat teoretic în afara disputei politice de la București, care a avertizat că colaborarea partidelor tradiționale cu extrema dreaptă „consolidează forțele care subminează democrația și însăși Uniunea Europeană”.

Socialiștii europeni susțin PSD și un nou guvern pro-european

Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) și-a manifestat marți sprijinul față de „formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere” în România, după demiterea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură.

„PES se menține ferm alături de partidul său membru român, Partidul Social Democrat (PSD), și sprijină formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere. Într-un moment de incertitudine politică, România are nevoie de claritate, stabilitate și de o conducere care să răspundă nevoilor cetățenilor săi”, a transmis PES într-un comunicat.

De asemenea, formațiunea socialistă europeană a subliniat că asigurarea stabilității „necesită o abordare constructivă și responsabilă” din partea partidelor politice românești, care se confruntă acum cu o perioadă de incertitudine și negocieri complexe pentru formarea unui nou guvern.

„Construirea unei majorități durabile trebuie să se bazeze pe dialog, pe respect reciproc și un angajament comun de a aduce îmbunătățiri concrete în viața zilnică a cetățenilor”, se mai arată în comunicatul PES.

„Un gest iresponsabil într-un moment critic”

Valérie Hayer, președinta grupului liberal Renew din Parlamentul European, din care face parte USR, a spus că demiterea guvernului a fost „un act iresponsabil într-un moment critic”.

„Partidul Social-Democrat din România s-a aliat cu un partid de extremă dreaptă pentru a provoca căderea guvernului pro-UE al României printr-o moțiune de cenzură. Este un gest iresponsabil într-un moment critic”, a spus ea.

„Miza este mare atât pentru România, cât și pentru Europa. România nu ar trebui să aleagă radicalismul, ci stabilitatea. Regretăm profund această alianță cu cei care subminează țara și Europa, susțin interesele Rusiei, pun la îndoială știința și se opun valorilor noastre”, a spus Hayer.

„Răsturnarea unui guvern pro-european pune acum în pericol viitorul României”, a mai spus lidera Renew, spunând că „nu este momentul să ne jucăm cu viitorul României, ci este momentul responsabilității”.

„Un gest profund antieuropean”

În vreme ce Partidul Popular European, din care face parte Partidul Național Liberal, nu a avut o reacție imediată la nivel de partid, comunicarea a fost asigurată de Siegfried Mureșan, eurodeputat român în Parlamentul European și vicepreședinte al PPE.

„Formarea de majorități parlamentare cu partide care atacă constant Uniunea Europeană și îi neagă rolul este un gest profund antieuropean”, a spus Mureșan pe X.

Înainte de moțiune, liderul PPE Manfred Weber a anunțat că îl susține pe Bolojan, s-a arătat îngrijorat de evoluțiile politice de la București și a spus că, „din păcate, observăm că Partidul Social-Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene”.

„Atunci când partidele mainstream colaborează cu extrema dreaptă, ele consolidează forțele care subminează democrația”

Una dintre cele mai vehement critici la adresa PSD a venit de la stânga europeană, mai exact de la ecologiști.

„Prin formarea unei coaliții cu extrema dreaptă, social-democrații români au depășit o linie roșie pe care chiar Partidul Socialiștilor Europeni (PES) a stabilit-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forțele extremiste”, a spus Vula Tsetsi, copreședinta Partidului Verde European.

„Este de datoria PES și a Grupului S&D să-și asume responsabilitatea pentru acest eșec politic”, a declarat Tsetsi.

Ciarán Cuffe, celălalt copreședinte al Partidului Verde European, a condamnat și el alianța PSD cu AUR.

„Evoluțiile din România nu sunt doar o problemă națională. Ele reprezintă un semnal de alarmă la nivel european. Atunci când partidele mainstream colaborează cu extrema dreaptă, chiar și din rațiuni tactice, ele consolidează forțele care subminează democrația și însăși Uniunea Europeană”, a spus politicianul irlandez.

„Aceasta este calea periculoasă pe care partidele democratice trebuie să o evite cu orice preț. Am văzut deja, în cazul Partidului Popular European, cum astfel de alegeri erodează un principiu democratic fundamental și, în plus, legitimează extrema dreaptă”, a adăugat el.