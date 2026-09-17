Cea mai importantă lege anti-Rusia din noul mandat al lui Trump, aprobată de Congresul SUA / Zeci de voturi contra liniei de partid

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri un amplu proiect de lege privind sancțiunile și taxele vamale, menit să sporească presiunea economică asupra Rusiei în urma invaziei acesteia în Ucraina, transmite Reuters.

Proiectul de lege merge acum la președintele Donald Trump pentru a fi promulgat, la aproape un an și jumătate după ce proiectul a fost depus de senatorul Lindsey Graham, care a murit în iulie anul acesta.

Proiectul de lege, denumit acum „Legea Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei și Iranului din 2026”, în onoarea republicanului din Carolina de Sud, a fost aprobat de Senat luna trecută.

Camera Reprezentanților l-a adoptat cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă, 58 de democrați votând contra liniei trasate de liderii partidului pentru a se alătura republicanilor, care au votat în favoarea acestuia (cu excepția a șapte congresmeni).

Cea mai importantă lege privind Ucraina din acest mandat Trump

Legislația vizează industriile energetice și de apărare ale Rusiei, precum și „flota fantomă” de petroliere a acesteia, care eludează sancțiunile existente, cu scopul de a priva Moscova de fondurile utilizate pentru a-și finanța războiul cu Ucraina.

Proiectul a întâmpinat rezistență deoarece îl autorizează, de asemenea, pe Trump să impună tarife severe de până la 100% asupra Chinei, Indiei și altor țări, pentru a reduce dependența acestora de petrolul și gazul rusesc, precum și pentru a extinde sancțiunile asupra Iranului.

Este cea mai importantă lege legată de Ucraina pe care Congresul a adoptat-o de când Trump s-a întors la Casa Albă și colegii săi republicani au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului în ianuarie 2025.

Proiectul s-a confruntat cu o opoziție considerabilă încă de când Graham și zeci de alți senatori l-au prezentat în aprilie 2025. Trump a așteptat până în iulie 2026 — cu câteva zile înainte de moartea subită a lui Graham, survenită pe 11 iulie — pentru a permite liderilor republicani din Congres să programeze un vot.

Ce a spus Zelenski zilele trecute

De la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie 2025, Trump a preferat, în general, să păstreze controlul asupra taxelor vamale și sancțiunilor – un instrument central al politicii sale externe – în loc să colaboreze cu Congresul în privința legislației.

Legea Graham a fost adoptată de Senat luna trecută cu 86 de voturi pentru și 11 împotrivă, beneficiind de un puternic sprijin bipartizan, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu parlamentarii pentru a solicita adoptarea acesteia

Zelenski și-a reiterat sprijinul pentru proiectul de lege într-un discurs ținut săptămâna aceasta, afirmând că este „important ca acesta să devină lege“.

„Le mulțumesc tuturor celor din întreaga lume care susțin această abordare și care știu că o poziție de forță dă roade”, a adăugat el.

De ce s-au opus liderii democraților

Proiectul de lege s-a confruntat cu opoziția democraților din Camera Reprezentanților, care au afirmat că îi conferă lui Trump prea multe competențe noi în materie de taxe vamale , pe care le-ar putea folosi împotriva aliaților SUA.

Aceștia au susținut că Trump dispunea deja de autoritatea necesară pentru a impune sancțiuni împotriva Rusiei, dar a ales să nu o facă.

De asemenea, ei au afirmat că proiectul de lege îi permite lui Trump să evite prea ușor impunerea de sancțiuni, declarând că acest lucru nu este în interesul național.

Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a declarat că legislația conține atât de multe lacune încât s-ar putea ca sancțiunile care afectează Rusia să nu fie aplicate.

„Ceea ce va face această legislație este să-i acorde lui Donald Trump, probabil, autoritate neîngrădită de a impune tarife asupra poporului american”, a spus legislatorul din New York, care a spus dinainte că va vota împotriva proiectului.