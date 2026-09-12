Cea mai mare companie din lume ar putea juca rolul principal în cea mai mare listare la bursă din istorie

Anthropic poartă discuții pentru a atrage compania Nvidia în calitate de investitor-ancoră în ceea ce ar putea deveni cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie, au declarat pentru Reuters două surse care cunosc situația.

Anthropic intenționează să strângă până la 100 de miliarde de dolari, ceea ce ar putea evalua startup-ul de inteligență artificială la aproximativ 2 trilioane de dolari, au spus sursele.

Nvidia ia în considerare investirea a până la 10 miliarde de dolari în această ofertă publică inițială, a adăugat una dintre surse. Planurile sunt încă în discuție și se pot schimba, au avertizat sursele reuters, solicitând anonimatul deoarece discuțiile sunt confidențiale.

La ce ar ajuta un „investitor-ancoră”

Implicarea potențială a Nvidia în IPO, care nu a fost mai fost dezvăluită public până acum, i-ar oferi companiei Anthropic un susținător strategic încă din faza incipientă pentru această ofertă de proporții uriașe, strângând în același timp legăturile dintre producătorul de cipuri și unul dintre clienții săi majori.

Atragerea unui investitor-ancoră cu resurse financiare substanțiale, precum Nvidia, ar putea spori încrederea investitorilor în listare, care se conturează a fi un test major al apetitului investitorilor pentru evaluările enorme și cerințele de capital ale laboratoarelor de IA de frontieră.

Investitorii-ancoră sunt, de obicei, investitori instituționali care se angajează să cumpere o porțiune stabilită dintr-o ofertă publică inițială înainte ca aceasta să fie comercializată pe scară mai largă, oferind astfel un vot de încredere timpuriu în acțiuni.

Este din ce în ce mai obișnuit ca mega-ofertele publice inițiale să obțină angajamente instituționale timpurii, având în vedere sumele mari pe care urmăresc să le strângă.

Printre investitorii-ancoră ai proiectantului de cipuri Arm s-au numărat Nvidia și Amazon, în timp ce PIF din Arabia Saudită a fost printre investitorii-ancoră ai SpaceX.

Cipurile Nvidia sunt esențiale pentru Anthropic

Relația tot mai strânsă evidențiază legăturile complexe dintre dezvoltatorii de modele de IA și companiile care furnizează cantitățile enorme de putere de calcul de care aceștia au nevoie. Anthropic se bazează în mare măsură pe GPU-urile Nvidia, încercând totodată să-și diversifice furnizorii de cipuri, întrucât cererea pentru Claude a pus la încercare capacitatea sa de calcul disponibilă.

În noiembrie 2025, Nvidia a anunțat că va investi până la 10 miliarde de dolari în startup-ul de IA, ca parte a unui parteneriat mai amplu în cadrul căruia Anthropic s-a angajat să achiziționeze capacitate de calcul Microsoft Azure în valoare de 30 de miliarde de dolari, bazată pe cipuri Nvidia.

Anthropic are deja printre susținătorii săi cele mai mari companii de tehnologie din lume. Printre acestea se numără Amazon și Google, care sunt, de asemenea, principalii săi furnizori de putere de calcul.

În aprilie, Anthropic a anunțat că va aloca peste 100 de miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani pentru AWS de la Amazon, utilizând în același timp peste 1 milion de cipuri Trainium2 de la Amazon. De asemenea, a convenit cu Google și Broadcom să adauge mai mulți gigawați de capacitate TPU.

Veniturile aduse de Claude cresc vertiginos

Compania a încercat să acceseze mai multă putere de calcul pe măsură ce veniturile sale au crescut semnificativ.

Listarea, care se preconizează că se va finaliza înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie, ar marca un nou salt în evaluarea companiei Anthropic.

Producătorul modelului Claude a strâns 65 de miliarde de dolari în luna mai, la o evaluare post-finanțare de 965 de miliarde de dolari. Rata anualizată a veniturilor sale a depășit 65 de miliarde de dolari până la sfârșitul lunii iulie, de la aproximativ 9 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025, potrivit companiei.

Evaluarea potențială depinde, de asemenea, în parte de proiecțiile companiei privind venituri de aproximativ 190-200 de miliarde de dolari în 2028.

Oferta publică inițială (IPO) preconizată a Anthropic s-a alăturat unei serii de listări de succes care au propulsat piața IPO din SUA către un an record, în urma debutului companiei SpaceX a lui Elon Musk, în luna iunie.

Foto: Rawin Tanpin | Dreamstime.com