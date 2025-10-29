Cea mai mare firmă de curierat din România se așteaptă la un „Black Friday intens” în 2025. Ce previziuni are compania

FAN Courier, cea mai mare companie de curierat din țară, estimează pentru Black Friday 2025 o creștere a volumelor de livrări cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Compania spune că a început în vară pregătirile pentru campania de Black Friday și a crescut capacitatea de sortare automată până la nivelul de 2,2 milioane de colete pe zi.

Înainte de începerea campaniei de reduceri, FAN Courier a mărit efectivele, astfel că acum operează cu peste 9.000 de angajați și a crescut capacitatea de sortare automată și procesare a coletelor.

A fost extinsă și rețeaua de livrare la punct fix, până la aproximativ 5.500 de amplasamente, dintre care mai mult de jumătate reprezintă lockerele FANbox, spune compania.

Rețeaua FANbox, care va depăși 3.000 de unități instalate la nivel național, este completată de peste 2.000 de alte puncte de predare și ridicare, Collect Point-uri sau sedii FAN Courier.

„Deși piața locală de e-commerce a început anul cu un ritm mai temperat, pe fondul unei prudențe accentuate din partea consumatorilor, în a doua parte a anului vedem o revenire a apetitului pentru cumpărături online. De aceea, ne așteptăm la un Black Friday intens, cu un volum de livrări mai mare cu peste 20% față de aceeași perioada a anului trecut, iar estimările noastre, deși par prudente, se bazează pe discuțiile concrete pe care le avem de luni de zile cu partenerii noștri din retail”, spune Adrian Mihai, CEO Fan Courier.

Sursa foto: Dreamstime.com