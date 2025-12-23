Sari direct la conținut
Cea mai mare problemă a României: Populația a ajuns la nivelul anilor ’70. De la influența limitată a Decretului comunist anti-avort până la ruperea prin migrație. Viitorul e sumbru în toate rapoartele GRAFICE

Populația României a intrat într-un declin demografic continuu după începutul anilor ’90, iar datele analizate de Profit.ro arată că scăderea s-a accentuat în ultimii ani. România din 2025 este cu aproximativ 48–49 de ani înapoi.

