Cealaltă față a războiului din Iran: „Lipsesc medicamentele, de la cele simple, la cele de cancer”

Centru de transfuzii din Teheran pentru cei răniți de bombardamentele forțelor americane și israeliene, martie 2026. Foto: Fatemeh Bahrami / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Un profesor iranian mărturisea zilele trecute presei internaționale că, vreme de ani de zile, visul cetățenilor din Iran a fost acela de a cădea regimul ca să supraviețuiască poporul. În acest ritm însă, profesorul a spus că se teme că va supraviețui regimul și vor dispărea oamenii.

Iranul se află în continuare, de săptămâni de zile, sub blocada internetului, provocată de regimul de la Teheran. Dar informații tot mai multe despre starea vieții de zi cu zi au început să fie transmise în afara țării.

Prețul medicamentelor din Iran a crescut abrupt în ultima perioadă și mesajele din interiorul țării cu 93 de milioane de locuitori vorbesc despre „o penurie generalizată a medicamentelor în unele orașe și o creștere bruscă a prețurilor la o gamă largă de medicamente”, conform Iran International, publicație din exil.

Penuria nu se limitează la anumite medicamente. „Lipsesc multe medicamente, de la cele simple, la cele de cancer”, scrie publicația.

Oficial, lucrurile nu stau rău. Regimul susține că sunt suficiente medicamente. Mohammad Reza Aref, primul adjunct al lui Masoud Pezzekian, președintele Iranului și medic de profesie, a declarat pe 12 aprilie că rezervele „strategice” sanitare se află într-o stare bună.

Creștere bruscă a prețurilor medicamentelor vitale

Iran International oferă însă exemple: un iranian i-a informat că prețul fiolei de Xgeva, care este utilizată pentru pacienții cu cancer, a crescut de la aproximativ 1,5 milioane de tomani (16 euro) la un preț de 15 ori mai mare: aproape 250 de euro. Creșterea de preț a avut loc în două luni; medicamentul trebuie injectat la fiecare două luni.

Insulina e un alt produs care și-a mărit masiv prețul, susține aceeași sursă.

Își vând obiectele prețioase ca să poată trăi

Pâinea și-a dublat și ea prețul. „Mai mulți dintre cei intervievați au menționat că, în ultimele trei luni, când nu au putut lucra în mod continuu, au fost nevoiți să supraviețuiască folosindu-și economiile sau vânzând aur, dar aceste resurse limitate s-au epuizat acum pentru mulți”, susține aceeași publicație persană.

Un alt fenomen des întâlnit este creșterea numărului de falimente și reducerea numărului celor care ies la o cafea sau la restaurant. „Ofertele din meniuri sunt tot mai puține”, conform mărturiilor din Iran.

Regimul își amenință cetățenii cu o justiție „în stare de război”

În același timp, puterea de la Teheran rămâne la fel de amenințătoare față de cetățeni. Șeful sistemului judiciar al Republicii Islamice, Gholamhossein Mohseni Ejei, a declarat luni, 14 aprilie, într-o reuniune a mai multor membri ai Consiliului Suprem al Magistraturii: „Sistemul judiciar, în conformitate cu îndatoririle și responsabilitățile sale legale și în cadrul autorității și sferei sale de acțiune, a adoptat o formațiune complet combativă și jihadistă de la începutul celui de-al treilea război care ne-a fost impus”, conform aceleiași publicații iraniene.

El a amenințat cetățenii iranieni că instituția va fi „în stare de război până la noi ordine” în ceea ce privește gestionarea cazurilor politice legate de recentele evoluții ale războiului. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că, potrivit avocaților, „starea de război” nu este clar definită în sistemul judiciar al Republicii Islamice, susține Iran International.

Magistratul a explicat cum arată o justiție pe picior de război:

„Vom da dovadă de maximă hotărâre și rapiditate în tratarea cazurilor acestor elemente, respectând în același timp statul de drept și principiile justiției, și nu considerăm că acest caz se supune relațiilor normale și regulilor care guvernează circumstanțele normale”.

Ce va urma?

Administrația Trump susține, în cele mai proaspete mesaje de miercuri, că există șanse ca negocierile cu Iranul să aibă succes, după eșecul de la Islamabad.

Unul dintre punctele care rămâne sensibil este embargoul pe 20 de ani, conform propunerii SUA, contra oricărei activități din sfera nucleară derulată de Iran.

„Iranul nu are absolut nicio nevoie civilă să îmbogățească uraniu. Singura sa nevoie civilă este o cantitate mică de uraniu îmbogățit la 20% pentru micul său reactor de cercetare, Reactorul de Cercetare de la Teheran”, a apărat atitudinea lui Trump fizicianul David Albright, intervievat de FoxNews.

Fizicianul susține că „Iranul dispune de suficient uraniu îmbogățit la 20% sub formă de combustibil sau aproape transformat în combustibil, stocat în Iran și în Rusia în conformitate cu acordurile JCPOA (Planul de Acțiune Comun și Cuprinzător), pentru o perioadă de 20 de ani”.

Albright a mai spus: „Ca să fiu ironic și să-l parafrazez pe Abbie Hoffman (n.r. activist american), am dreptul să strig «teatru» într-un incendiu aglomerat, dar nu o fac. Insistența Iranului asupra dreptului său de a îmbogăți uraniu este la fel de irelevantă și de nejustificată”.