Cearta aeroporturilor din Marea Britanie: Gatwick contra Heathrow pe tema caselor din jur

Aeroportul Gatwick susține că planurile Heathrow pentru extinderea cu o a treia pistă vor aduce pierderi financiare gospodăriilor locale. „Comparația nu este echitabilă”, a replicat un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow.

Proprietarii caselor situate în apropierea celei de-a treia piste propuse de aeroportul Heathrow vor primi despăgubiri „insuficiente” pentru izolația fonică necesară, afirmă reprezentanții unui alt terminal major din Marea Britanie, Gatwick.

Potrivit celui de-al doilea cel mai aglomerat aeroport din Regatul Unit, planurile de a oferi compensații pentru instalarea izolației fonice sunt defavorabile locuitorilor din zona aeroportului Heathrow, întrucât ambele aeroporturi intenționează să construiască noi piste, relatează marți The Independent.

Gatwick a anunțat că a oferit fiecărei gospodării 6.500 de lire sterline (aproximativ 7.600 de euro). În comparație, planurile de extindere ale Heathrow sugerează că cel mai aglomerat aeroport din Europa va plăti doar 3.000 de lire sterline (circa 3.500 de euro).

Hub-ul aeronautic din Crawley (Aeroportul Londra Gatwick) a adăugat că va plăti 4.500 de lire sterline persoanelor expuse la niveluri de zgomot mai scăzute, în timp ce Heathrow nu va plăti deloc astfel de compensații, conform propunerii actuale.

„Dacă aceste neajunsuri nu vor fi remediate, sute de mii de locuitori riscă să fie dezavantajați în mod semnificativ doar pentru că locuiesc în apropierea aeroportului Heathrow din Londra. Acest lucru va avea un impact și mai mare asupra celor care se află de curând în zona de survol din cauza modificărilor necesare ale spațiului aerian”, au afirmat reprezentanții Gatwick, într-un comunicat de presă.

Aeroportul a solicitat Comisiei pentru Transporturi să se asigure că nivelurile de despăgubire pentru comunitate sunt stabilite la un nivel cel puțin egal cu cel prevăzut în Ordinele de aprobare a dezvoltării aeroportuare recent aprobate pentru Gatwick și Luton.

Aeroportul Gatwick a înaintat aceste observații Comisiei pentru Transporturi a Parlamentului de la Londra, ca răspuns la proiectul de declarație de politică națională privind extinderea aeroportului Heathrow, publicat de Ministerul Transporturilor în luna iunie.

Proiectul va servi drept bază pentru luarea unei decizii cu privire la acordarea autorizației de urbanism pentru o a treia pistă la aeroportul Heathrow.

De 20 de ori mai mulți oameni, afectați de zgomot în jurul Heathrow decât la Gatwick

Reprezentanții aeroportului Gatwick au mai declarat: „Comisia pentru Transporturi trebuie să se asigure că comunitățile din jurul aeroportului Heathrow din Londra sunt tratate cel puțin la fel de favorabil ca cele din jurul aeroportului Gatwick, în special în ceea ce privește măsurile de atenuare a zgomotului bazate pe receptori și limitele de zgomot aerian (și terestru)”.

„Acest lucru este deosebit de important, având în vedere că numărul persoanelor afectate de zgomot la Heathrow este de aproximativ 20 de ori mai mare decât la Gatwick, astfel încât orice inegalitate în tratament va avea un impact asupra unui număr foarte mare de persoane”, mai spun aceștia.

Reacția Heathrow

Ca răspuns la cererile de despăgubire, Heathrow a calificat cele două hub-uri aeriene drept „medii complet diferite”, cu restricții de zbor pe timp de noapte și zone înconjurătoare contrastante.

Un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow a declarat: „Comparația nu este echitabilă. Gatwick funcționează 24 de ore pe zi, fără nicio restricție privind zborurile nocturne. Deși oferă despăgubiri ușor mai mari în zonele cu nivel de zgomot mai redus, acestea vizează un grup mult mai restrâns de persoane afectate”.

„Oferta aeroportului Heathrow privind izolarea fonică finanțată integral se aplică unei zone mai extinse decât cea a aeroportului Gatwick, aducând beneficii unui număr mai mare dintre cei mai afectați de zgomot. Realitatea este că aeroporturile Gatwick și Heathrow își desfășoară activitatea în medii diferite, motiv pentru care programele de izolare fonică sunt adaptate la impactul local”, a precizat purtătorul de cuvânt.