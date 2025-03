Ceasul Rolex de 50.000 de dolari cu care o membră a administrației Trump a apărut la o infamă închisoare din El Salvador

Rumoare în SUA, după ce Kristi Noem, secretarul american pentru Securitate Internă, a purtat un ceas Rolex, evaluat la 50.000 de dolari, în timpul unei vizite o închisoare din El Salvador.

Noem a publicat miercuri un videoclip dintr-o închisoare de maximă securitate din El Salvador, stând în fața unei celule aglomerate și purtând ceasul de lux, potrivit USA Today.

Secretarul american pentru Securitate Internă a vizitat mega-închisoarea cunoscută sub numele de CECOT (Centrul de izolare a terorismului), unde se află în detenție bărbați venezueleni deportați în temeiul Legii Inamicilor Străini din 1798.

„Dacă veniți ilegal în țara noastră, aceasta este una dintre consecințele cu care vă puteți confrunta”, a spus Noem în videoclipul postat pe X.

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center.



President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW.



If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM