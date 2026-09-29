Cehia spune că va răspunde în cazul unui atac al Rusiei asupra unei țări baltice. Premierul: Trebuie să trimitem două dintre brigăzile noastre mecanizate

Premierul ceh Andrej Babis a declarat marți că țara sa ar fi gata să își onoreze angajamentele asumate prin apartenența la NATO în cazul unui atac al Rusiei asupra unei țări baltice, potrivit Reuters.

Babis, din al cărui guvern face și un partid pro-rus și anti-imigrație, a oprit contribuțiile Cehiei în sprijinirea Ucrainei și a ales să nu participe la finanțările și angajamentele de ajutor militar ale UE și NATO pentru Kiev.

El a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea ca liderii europeni să promoveze pacea și a fost criticat într-o campanie prezidențială din 2023 pentru că a spus că nu ar trimite soldați cehi să lupte pentru aliați.

Andrej Babis spune acum că Praga ar interveni

Premierul a fost întrebat de www.denik.cz dacă Praga se pregătește pentru eventualitatea unei acțiuni a Rusiei împotriva NATO, o posibilitate vehiculată de serviciile secrete ale unor state membre NATO.

El a spus că poartă discuții privind provocările de securitate, inclusiv cu președintele Petr Pavel.

„Faptul că nu vorbim despre asta și că jurnaliștii nu primesc material pentru articolele lor nu înseamnă că nu ne ocupăm de asta”, a declarat Babis în interviul video.

„Bineînțeles că ne pregătim. Dacă, Doamne ferește, ar fi să atace Rusia un stat baltic, atunci, în temeiul Articolului 5 (angajamentul de apărare reciprocă al statelor NATO), trebuie să trimitem două dintre brigăzile noastre mecanizate”, a adăugat liderul ceh.

„Bineînțeles că am fi activi și vorbim despre asta, dar nu văd un motiv să împărtășesc informații clasificate”, a mai spus el.

Guvernele și serviciile de informații din Europa de Vest au declarat că există o probabilitate tot mai mare ca Rusia să intensifice atacurile hibride, precum sabotajul, sau chiar să lanseze un atac militar limitat.

Tot în această lună, Babis a declarat că Rusia poartă un război hibrid împotriva Cehiei și că serviciile de informații îi acordă atenție maximă.

Moscova a negat în repetate rânduri că ar plănui vreo confruntare sau că ar fi implicată în războiul hibrid sau în operațiunile de sabotaj tot mai frecvente care afectează țările europene membre NATO.

Astăzi, guvernul eston a învinuit Rusia pentru un atac incendiar care a avut loc luna trecută la o companie din sectorul apărării în capitala Tallinn. Milrem Robotics furnizează vehicule militare fără pilot pentru Ucraina. Kremlinul a negat acuzațiile.