Cehia se alătură țărilor din UE care iau în calcul restricții de vârstă pentru rețelele sociale. „Trebuie să ne protejăm copiii”

Premierul ceh Andrej Babis a declarat, duminică, că este în favoarea ideii de a fi interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii cu vârste mai mici de 15 ani, în contextul în care tot mai multe țări europene iau în considerare astfel de restricții, transmite Reuters.

În decembrie, Australia a devenit prima țară din lume care interzice accesul minorilor cu vârste sub 16 ani la rețelele sociale. De atunci, țări ca Spania, Grecia, Marea Britanie și Franța au vehiculat posibilitatea de a introduce măsuri similare.

„Sunt în favoarea acestei idei, pentru că experții pe care îi cunosc spun că este teribil de dăunător pentru copii. Trebuie să ne protejăm copiii”, a declarat Babis, într-un mesaj video publicat duminică în social media, fără să ofere alte detalii.

Ulterior, prim-vicepremierul Karel Havlicek a declarat la postul privat de televiziune CNN Prima News că guvernul ceh ia în calcul serios să propună o interdicție. Dacă va decide să meargă înainte cu măsura, legislația va fi propusă anul acesta, a precizat el.

Spania și Grecia au propus săptămâna în această săptămână interdicții privind utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți, iar autoritățile slovene le-au urmat exemplul și au anunțat că pregătesc un proiect de lege în acest sens.

În ianuarie, guvernul britanic a anunțat o consultare pe același subiect, fiind avute în vedere atât măsuri care se referă la creșterea pragului de vârstă, cât restricționarea caracteristicilor de design care pot crea adicție.

