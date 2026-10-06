O nouă lovitură dată Eurovision: Țara europeană care se retrage de la ediția 2027, invocând reduceri bugetare

Televiziunea publică din Cehia a anunțat marți că nu va participa la ediția de anul viitor a Eurovision, cel mai mare eveniment muzical televizat din lume, invocând reduceri bugetare, scrie AFP.

„Nu vom vedea drapelul ceh pe scenă anul viitor”, a anunțat televiziunea cehă, într-un mesaj publicat pe platforma X, adăugând că speră să revină în concurs la un moment dat.

Potrivit regulilor Eurovision, doar un difuzor membru al Uniunii europene de radio-televiziune (UER) poate desemna artistul care va reprezenta țara respectivă. La ediția din 2026 organizată la Viena și câștigată de bulgăroaica Dara, cântărețul ceh Daniel Zizka a terminat pe locul al 16-lea cu melodia „Crossroads”. Niciun artist ceh nu a câștigat vreodată concursul, notează Agerpres.

Guvernul de coaliție naționalist condus de miliardarul Andrej Babis dorește să facă trecerea de la un sistem de redevențe plătite de telespectatori la o finanțare directă din partea statului, angajându-se să reducă subvențiile pentru televiziunea și radioul publice.

Ambele instituții media au anunțat deja restructurări de posturi și ajustări ale programelor. Parlamentul ceh, unde coaliția lui Babis deține majoritatea, nu a votat încă această reformă a finanțării televiziunii publice.

Mai multe voci critice, printre care și ONG-ul Reporters sans frontieres (RSF), au spus că decizia poate pune în pericol independența mass-media publice. Televiziunea și radioul cehe au organizat deja o grevă simbolică împotriva acestui proiect în luna iunie.

Criticii lui Andrej Babis îl acuză de asemenea că dorește să limiteze independența mass-media publice, după modelul aliațiilor săi, premierul slovac Robert Fico sau a fostului premier maghiar Viktor Orban, care a pierdut alegerile în aprilie.

Decizia Cehiei de a nu participa la Eurovision reprezintă o nouă lovitură financiară pentru UER după ce Irlanda și Spania și-au anunțat deja intenția de a boicota ediția 2027 din cauza participării Israelului.

Radiodifuzorul irlandez RTE a invocat „pierderile îngrozitoare și continue de vieți omenești în Gaza”, precum și „criza umanitară în curs”.

Cinci țări europene – Olanda, Islanda, Irlanda, Slovenia și Spania – au boicotat ediția din 2026, punând sub semnul întrebării motivele pentru care Israelul a fost autorizat să participe în ciuda războiului din Fâșia Gaza, în timp ce Rusia a fost suspendată la scurt timp după invadarea Ucrainei.