Cei care au strigat „Auschwitz, Auschwitz!” într-un oraș din UE

Dacă pe străzile unui oraș european ar avea loc o manifestație politică din care s-ar scanda „Auschwitz, Auschwitz!”, dacă s-ar auzi „Ridică-te, Adolf!”, „Călcați-i în picioare pe evrei”, „Aprinde furnalele, trei rânduri de cocs, patru de evrei” instantaneu s-ar isca un tsunami de condamnări de la cel mai înalt nivel al statelor lumii, scrie Radu Naum într-o opinie publicată de GOLAZO.ro.

Dar pentru că aceste orori au fost emanate de fanii unei echipe de fotbal, chestiunea aproape că alunecă în faptul divers.

„Jidove, jidove!”, se aude în timp ce fani lui Hajduk Split calcă în picioare un banner înaintea meciului cu Ajax, un club cu mulți suporteri evrei.

Nu se aprind cuptoare, se aprind torțe. Se urcă un sicriu pe o mașină veche, repunere în scenă a unui al act idiot de acum trei decenii.

Opinia integrală pe GOLAZO.ro

