Cei doi agenți ICE implicați în împușcarea mortală a lui Alex Pretti, suspendați din funcție

Agenții ICE în fața unei case din Circle Pines, Minnesota, pe 28 ianuarie 2026 FOTO: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Cel puțin doi agenți federali ai poliției de frontieră implicați în incidentul armat mortal de sâmbătă, în care a fost ucis cetățeanul american Alex Pretti în Minneapolis, au fost suspendați din funcție, a anunțat miercuri presa din SUA, potrivit Reuters.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a transmis că cei doi agenți din cadrul poliției de imigrație (ICE) care au tras cu armele în timpul confruntării mortale cu Alex Pretti au fost suspendați din funcție ca parte a procedurilor standard, a relatat Fox News.

MS NOW (postul de televiziune prin cablu My Source for News, Opinion, and the World) a anunțat anterior că agenții implicați în împușcarea lui Pretti au fost suspendați din funcție, citând o sursă anonimă.

„Este vorba despre un protocol standard”, a precizat un purtător de cuvânt al CBP pentru AFP.

Potrivit The New York Times (NYT), este vorba despre cei doi ofițeri de poliție care au deschis focul sâmbătă, de zece ori, asupra lui Alex Pretti, în timp ce mai mulți ofițeri încercau să-l imobilizeze la sol.

Pretti a murit la fața locului din cauza rănilor suferite.

Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA a anunțat că investighează incidentul.

Uciderea lui Pretti, un asistent medical de 37 de ani care lucra la un spital pentru veterani, a inflamat tensiunile asupra măsurilor administrației lui Donald Trump de combatere a imigrației în orașele conduse de democrați și a provocat revoltă după ce oficiali federali au afirmat că acțiunile lui Pretti au provocat uciderea lui, în pofida înregistrărilor video care par să dovedească contrariul, notează AFP.

Potrivit relatărilor din presă care citează documentul prin care cei doi agenți federali au fost suspendați, raportul nu menționează că Pretti a încercat să-și scoată arma, deși anterior administrația americană a sugerat că el reprezenta o amenințare imediată.

După incidentul armat, Departamentul Securității Interne al SUA (DHS) a dat publicității fotografii cu o armă despre care susține că Pretti o avea asupra lui și a precizat că el i-a abordat pe agenții Serviciului de protecție a frontierei fiind înarmat.

DHS mai pretinde că bărbatul a rezistat eforturilor de a-l dezarma și că unul dinte agenți a tras în legitimă apărare, deși înregistrările video arată că Pretti fusese deja dezarmat până la acel moment.

Secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a declarat la puțin timp după incident că Pretti părea să fie hotărât să provoace cât mai mult rău posibil și să ucidă agenți, precum și că avea o armă la vedere, o afirmație care nu este susținută de imaginile disponibile.

NYT notează că anchetatorii au vizionat imaginile de pe camerele aflate asupra agenților pentru a întocmi raportul.