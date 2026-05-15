Cei doi procurori din Constanța au fost reținuți în dosarul de corupție. Avocat: „Nu e vorba de șpagă”

Procurorul Teodor Niță (stânga) și procurorul Gigi Valentin Ștefan (dreapta) au fost aduși la Parchetul General. După audieri cei doi magistrați au fost reținuți. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți în cursul nopții de Parchetul General, pentru 24 de ore, într-un dosar de abuz în serviciu și alte infracțiuni de corupție, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Cei doi au fost audiați mai multe ore la sediul Parchetului General, Teodor Niță fiind adus cu duba de la Constanța.

„Domnul Niță este inculpat în dosar, s-a dat măsura preventivă a reținerii, mâine vom ataca la Înalta Curte această măsură”, a confirmat după audieri avocatul lui Teodor Niță, care însă a refuzat să mai facă alte precizări.

Ulterior, avocatul Liviu Zaharia, al doilea apărător al acestuia, a explicat mai în detaliu acuzațiile din dosar, relatează Seepress.

„A rămas aceeași acuzație de instigare la abuz în serviciu. Nu e vorba de șpagă, nu e vorba de bani, nu e vorba de dare, de luare de mită, cum probabil vă așteptați și cum ați auzit”, a spus Zaharia.

„Se presupune că domnul procuror Niță Teodor ar fi instigat un lucrător din cadrul ISU Constanța să nu-și îndeplinească sau să-și îndeplinească defectuos atribuțiunea de serviciu. Din câte am aflat, evident declarații nu s-au dat în acest moment, Pentru că nu am avut acces la dosar, am solicitat acest lucru în calitate de suspect. (…) Într-o oră am dobândit calitatea de inculpați, fără să ne permită să studiem dosarul, să ne lămurim și noi în concret asupra acuzației aduse”, a adăugat apărătorul lui procurorului Niță.

Conform avocatului, presupusa faptă ar fi fost săvârșită la data de 15 ianuarie 2026 iar clientul său nu a făcut declarații în fața procurorilor.

„În opinia mea personală este o măsură exagerată. În alte situații, alte calități, alte persoane cu siguranță nu s-ar fi dispus o astfel de măsură”, a spus avocatul Zaharia, referindu-se la măsura reținerii și propunerea de arestare preventivă.

Numele unui consilier județean PSD apare în dosar

Apărătorul procurorului Niță a precizat că a fost „surprins” să vadă în presă poze cu bani.

„Nu este în regulă să iasă în public, mai ales la presă, date din anchetă care are un caracter cel puțin secret. Mai ales când este pe urmărire penală. Am observat pe presă, nu vreau să spun unde, poze din timpul unui filaj. Și am fost sunat eu de un coleg de-al dumneavoastră care a și postat poză din filaj. Atenție mare, poză din filaj pe care nu am văzut-o, deși am cerut. Aici discutăm de respectarea drepturilor. Chiar dacă este procuror, chiar dacă nu este procuror, toți avem aceleași drepturi în fața legii”, a mai spus Zaharia, la ieșirea de la Parchetul General.

Potrivit Seepress, în dosarul de corupție apare și numele lui Daniel Learciu, director AFIR Constanța și consilier județean PSD, care a fost audiat și el la Parchetul General, însoțit de avocatul Cristian Ion.

Potrivit apărătorului său, Learciu are calitatea de martor și a oferit detalii, invocând caracterul secret al anchetei.

Înainte de a fi dus la Pachetul General pentru audieri, procurorul Teodor Nițăa declarat presei că nu are calitatea de inculpat sau martor și că perchezițiile ar reprezenta „proceduri normale”.

Percheziții la cei doi procurori

Parchetul General a făcut, miercuri și joi, 13 percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție, printre care și la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizați fiind și doi procurori de la această unitate de parchet – Gigi Ștefan și Teodor Niță.

Descinderile au avut loc într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026.

Ulterior, anchetatorii ar fi găsit joi suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și o altă sumă de 30.000 de euro în mașina acestuia.

Gigi Ștefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță a fost subordonatul acestuia.