Doi procurori cunoscuți din Constanța, vizați de percheziții. Unul dintre ei a fost adus cu duba la București pentru audieri / Ce sume au găsit anchetatorii la celălalt procuror

Procurorul Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, vizat de o anchetă a procurorilor de la Parchetul General, are calitatea de suspect pentru instigare la abuz în serviciu, a declarat avocatul acestuia, Liviu Zaharia. Avocatul a precizat că procurorul a fost dus la audieri la Parchetul General.

Procurorii de la Parchetul General au făcut, joi, percheziţii la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. În urma acestora, anchetatorii au decis punerea sub acuzare a procurorului Teodor Niţă, informează News.ro.

Este vorba despre un dosar de trafic de influenţă şi alte infracţiuni de corupţie, pentru care procurorii de la Parchetul General au făcut mai multe descinderi și aseară.

Sunt vizați doi procurori cunoscuți de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Gigi Ştefan şi Teodor Niţă.

Gigi Ştefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar Teodor Niţă a fost subordonatul acestuia.

Avocatul lui Teodor Niţă a confirmat că procurorul a fost dus cu duba la sediul Parchetului General din Capitală pentru audieri, pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.

Unul dintre procurori, suspect de instigare la abuz în serviciu

„Au avut loc percheziţii, s-au ridicat documente, s-au ridicat medii de stocare. Am aflat că a dobândit calitatea de suspect domnul procuror Niţă Teodor. Dumnealui are calitatea de suspect doar pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu şi atât”, a declarat jurnaliştilor avocatul Liviu Zaharia, apărătorul lui Niţă.

Întrebat dacă într-unul din birourile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa s-au găsit bani, avocatul a răspuns: „Nu ştiu aşa ceva. Am asistat doar la percheziţia efectuată în biroul procurorului Niţă Teodor, nu s-au găsit bani”.

Avocatul Liviu Zaharia a precizat că din biroul lui Teodor Niţă au fost ridicate mai multe documente şi a fost întocmit un proces-verbal.

El a mai fost întrebat cum a reacţionat procurorul după aceste percheziţii.

„După o acţiune de asemenea amploare, urma să se întâmple un astfel de demers judiciar, respectiv citaţie sau mandat de aducere”, a declarat Liviu Zaharia.

El a precizat că Teodor Niţă a fost dus la Parchetul General pentru audieri.

Anchetatorii ar fi găsit 100.000 de euro în biroul celuilalt procuror

Procurorii de la Parchetul General ar fi găsit joi suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ştefan de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, au declarat surse judiciare pentru agenția Agerpres.

De asemenea, în maşina acestuia ar fi fost găsiţi alţi 30.000 de euro.

Percheziții de amploare la doi procurori din Constanța suspectați de trafic de influență

Percheziţii au avut loc, miercuri seară, şi la locuinţa procurorului Teodor Niţă. La finalul acestora, procurorul a declarat jurnaliştilor că anchetatorii au venit cu toate autorizările necesare şi s-au purtat impecabil, fără a găsi nimic.

„A venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural. Au plecat aşa cum au venit. Nu au găsit bonus sau altceva. Nu există nicio formă de acuzaţie”, a afirmat Teodor Niţă.

El a menţionat că lucrează la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, este asociat cu această instituţie şi de aceea ar fi fost reprezentativ să fie verificat.

Teodor Niţă declara atunci că nu are nicio calitate şi nu este nici măcar martor în respectivul dosar.

Procurorii Parchetului General au făcut, miercuri, 13 percheziţii într-un dosar de trafic de influenţă şi alte infracţiuni de corupţie, care ar fi fost comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026. Percheziţiile au fost făcute la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor instituţii publice, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru trafic de influenţă, precum şi alte infracţiuni de corupţie.

„În cadrul acestor activităţi sunt vizate mai multe persoane, faţă de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracţională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte şi participaţia fiecăreia dintre acestea”, precizau procurorii Parchetului General într-un comunicat.

Procurorii au făcut percheziţii şi la sediul AFIR Constanţa

Procurorii Parchetului General au făcut percheziţii şi la sediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) Constanţa, iar avocatul directorului instituţiei susţine că anchetatorii nu ar fi găsit documentele căutate, relatează joi agenția News.ro.

Avocatul Cristian Ion, cel care l-a reprezentat pe directorul AFIR Constanţa, Daniel Learciu, a declarat jurnaliştilor ce s-a întâmplat la percheziţii.

„Am fost chemat de clientul Learciu Daniel, pe care l-am reprezentat în cadrul unei percheziţii ce a avut loc la sediul AFIR Constanţa, ocazie cu care s-au verificat, s-au căutat anumite documente, numai de anchetatori ştiute şi care nu au fost găsite. Clientul meu mi-a comunicat şi a comunicat organelor de anchetă că nu are nicio legătură, lucru care s-a constatat şi la finalul percheziţiei”, a declarat jurnaliştilor avocatul Cristian Ion.

Daniel Learciu este şef al AFIR Costanţa din martie 2021. De asemenea, este consilier judeţean ales pe listele PSD.