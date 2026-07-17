Cei doi soți din Bucureşti daţi dispăruţi după ce au plecat cu cortul pe Transalpina au fost găsiți

Poliția anunță vineri că tinerii soți din București dați dispăruți de familie după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina cu cortul și nu au mai putut fi contactați au fost găsiți teferi de un echipaj Salvamont în zona Barajului Gura Apelor, din judeţul Hunedoara.

„Aceştia sunt în siguranţă şi se află în afara oricărui pericol. Potrivit primelor verificări, nu s-a putut lua legătura cu cei doi deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru reţelele de telefonie mobilă, fapt care a îngreunat comunicarea cu aceştia”, a anunțat IPJ Hunedoara.

Pentru a preveni astfel de situații, poliţiştii recomandă tuturor persoanelor care aleg să meargă pe munte să îşi planifice cu atenţie traseul, să informeze familia sau apropiaţii cu privire la itinerariul ales şi la ora estimată de întoarcere, să verifice condiţiile meteo şi să se echipeze corespunzător.

Poliţiştii din Hunedoara au anunţat, joi seară, că au pornit căutările unui cuplu din Bucureşti, după ce familia nu a mai reuşit să ia legătura cu cei doi.

Plecaseră marți cu cortul pe Transalpina, iar de miercuri familia nu mai știa de ei.