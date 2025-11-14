Cei mai confuzi termeni financiari despre care românii cer lămuriri de la ChatGPT

„Cum se calculează DAE?”, „De ce e mai mare rata decât dobânda?”, „Cum să mă protejez de inflație?”, „Ce e inflația de bază?”, „Ce e scorul FICO?”, „Cum îmi cresc scorul bancar?” Acestea par să fie cele mai frecvente întrebări pe care românii le pun ChatGPT, potrivit unei sesiuni de lucru cu celebrul motor de AI.

Acest text este un fragment din newsletterul „EconoMix”, pe care jurnalistul Dan Popa îl trimite în fiecare joi dimineață. Te poți abona aici:

La nivel global, cei mai confuzi termeni din domeniul finanțelor personale sunt „ETF”, „forex” și „GDP”, cu volume lunare de căutări cuprinse între 700.000 și 950.000, potrivit unei analize a BestBrokers. Acești termeni generează cele mai multe căutări în țări precum Statele Unite, Suedia, India, Germania și Japonia.

Iată câteva concluzii cheie din cercetarea lor:

„ETF” este cel mai confuz termen financiar, cu 949.000 de interogări lunare . Mulți oameni confundă ETF-urile cu „fondurile mutuale” sau consideră că este dificil să înțeleagă mecanismele de tranzacționare și implicațiile fiscale ale acestora. Întrebările frecvente includ: „Ce este un ETF?”, „Prin ce se diferențiază de un fond index?” și „Sunt ETF-urile bune pentru începători?”.

Termenul „Forex” atrage 804.000 de căutări , în special în Suedia, SUA și India. Utilizatorii îl confundă adesea cu tranzacționarea de acțiuni sau criptomonede și nu sunt siguri de complexitatea și riscurile pieței.

„PIB” , căutat de 698.000 de ori pe lună , este adesea înțeles greșit ca o măsură a averii sau venitului individual. Printre căutările populare se numără: „Ce măsoară PIB-ul?” , „Înseamnă o creștere a PIB-ului că o duc mai bine?” și „Este PIB-ul pe cap de locuitor același cu venitul?”

În SUA , sistemul „401(k)” domină căutările în domeniul finanțelor personale, cu 310.000 de căutări lunare axate pe avantaje fiscale și reguli de retragere. Peste ocean , în Marea Britanie , „scorul de credit” este în frunte, generând 97.000 de căutări, mulți dintre ei confruntându-se cu facturi neașteptate și confuzie privind categoriile de impozitare.

În Franța , Italia și Spania se concentrează pe ETF-uri, în timp ce țările scandinave, precum Suedia și Norvegia, manifestă un interes puternic pentru „forex”.

Estonia are „ROI” ca principală căutare financiară, în timp ce Filipine și Danemarca sunt singurele două țări în care „inflația” este lider, semnalând îngrijorări persistente cu privire la creșterea costului vieții.

