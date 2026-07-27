Cel mai așteptat thriller al anului care și-a respectat promisiunile: 5 motive pentru care merită să îl urmărești

Nu toate thrillerele sunt despre cine a comis crima. În majoritatea serialelor polițiste, întrebarea este simplă: cine este vinovatul? În Furie și seducție, noul thriller disponibil din 27 iulie pe Disney+, întrebarea devine mult mai incomodă: ce se întâmplă atunci când începi să înțelegi persoana pe care ar trebui să o condamni?

Creat de Elizabeth Meriwether, cunoscută pentru producții precum New Girl și Dying for Sex, serialul își construiește povestea în jurul unui duel psihologic între două femei aflate, aparent, în tabere opuse. Alice Black (Emmy Rossum), agent FBI, urmărește o criminală în serie extrem de calculată. Însă, pe măsură ce investigația avansează, diferențele dintre cele două încep să se estompeze, iar granița dintre bine și rău devine din ce în ce mai greu de trasat.

Foto: Disney/Sarah Shatz

Despre empatie, într-un thriller psihologic

Nu este întâmplător. Elizabeth Meriwether mărturisește că ideea serialului a prins contur după vizionarea filmului Black Widow și a pornit din dorința de a explora psihologia unei criminale în serie și, în egală măsură, psihologia femeii care o urmărește. Cele două personaje sunt construite într-un soi de oglindă, una pentru cealaltă, fiecare purtând urmele propriului trecut și propriilor forme de violență.

Această perspectivă este și motivul pentru care Furie și seducție ((Furious în original) se îndepărtează de tiparul clasic al serialelor cu FBI. Nu mizează pe investigații rezolvate metodic sau pe formule repetitive, ci pe tensiunea psihologică dintre două personaje complexe.

Emmy Rossum, care interpretează rolul principal și este, totodată, producător executiv al serialului, spune că tocmai această relație a convins-o să accepte proiectul. „Este interesant să ai un thriller în care cele două personaje feminine principale sunt mai degrabă, asemănătoare decât diferite”, explică actrița.

Rezultatul este un joc permanent de perspectivă. Ca privitor, ești pus în situația de a-ți schimba constant alianțele, de a empatiza pe rând cu vânătorul și cu prada și de a-ți pune întrebări incomode despre justiție, răzbunare și moralitate. Mai mult, aproape fiecare episod are un plot twist care-ți dă peste cap orice ai crezut până la momentul respectiv.

Foto: Disney/Sarah Shatz

O femeie serial killer

Adevărul e că nu prea auzim de femei serial killer. Iar aici lucrurile devin interesante. Meriwether a exploatat din plin un personaj într-o coregrafie aproape perfectă, oferind o gamă largă de emoții spectatorilor.

Tot ea spune chiar că și-a dorit ca spectatorii să nu se simtă niciodată complet confortabil cu propriile concluzii: „Vreau ca oamenii să fie atât de implicați încât, după episod, să se întrebe de ce și-au dorit atât de mult ca un anumit lucru să se întâmple și ce spune asta despre ei”, afirmă creatoarea serialului.

Această abordare transformă Furie și seducție într-un thriller care nu se bazează doar pe suspans, ci și pe ambiguitate morală. Fiecare episod adaugă o nouă piesă din puzzle și schimbă percepția asupra personajelor, iar creatorii promit că povestea rezervă răsturnări de situație până în final. Credeți-mă pe cuvânt, o să vă placă!

Foto: Disney/Sarah Shatz

5 motive pentru care aș vrea să-l uit ca să-l pot vedea din nou

La mine nu prea funcționează afirmații de tipul „te ține cu sufletul la gură” atunci când vorbim despre un serial. Nu mă conving. Dar povestește-mi despre cum se dispersează noțiunea de dreptate, povestește-mi despre cât de inedit sunt plăsmuite personajele și cum voi ajunge să-mi chestionez valorile.

1. Fiecare episod are un twist. Nu, serios, fiecare episod schimbă regula. Serialul este construit în jurul unor răsturnări de situație care nu există doar pentru efect. Fiecare revelație schimbă modul în care privești personajele și te face să-ți regândești teoriile până la final.

2. Voiam un thriller, dar mă săturasem de procedurile FBI obișnuite. Dacă te aștepți la un serial despre investigații clasice, Furie și seducție merge într-o cu totul altă direcție. Iar asta a fost una dintre surprizele plăcute. Miza nu este doar prinderea criminalului, ci jocul psihologic dintre două femei care… Nu pot dezvălui mai mult.

3. Mi-a pus la îndoială ideea de dreptate. Pentru că, nu-i așa, valorile și principiile nu ar trebui să depindă de context. Dar… Și aici, serialul ridică câteva întrebări incomode. Iar pe măsură ce povestea avansează, granița dintre bine și rău devine tot mai neclară și personajele sunt puse în situații fără răspunsuri simple.

4. Pe lângă faptul că e un serial cinematografic și cadrele au o frumusețe ușor întunecată, îmi place mult că în povestea asta nimeni nu este doar erou sau doar antagonist. Iar perspectiva ta, ca spectator, se schimbă constant și atunci când nu te aștepți.

5. Tensiune, tensiune și iar tensiune. Chiar dacă nu se bazează pe nume sonore, distribuția îi cuprinde pe talentații Emmy Rossum, Lola Petticrew, Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine și Jake Lacy, într-o producție care propune, de această dată, un thriller psihologic matur. Cred că o importanță majoră o are și faptul că Emmy Rossum nu este doar protagonista serialului, ci și producător executiv, pentru că serialul pune accent pe complexitatea personajelor feminine și pe tensiunea dintre ele, nu doar pe misterul din jurul crimei.

Dacă thrillerele tale preferate sunt cele care continuă să te urmărească și după genericul de final, nu pentru că ai aflat cine este criminalul, ci pentru că nu mai ești sigur cine are dreptate, Furie și seducție promite exact acest tip de experiență.

Primele episoade sunt disponibile din 27 iulie, exclusiv pe Disney+, urmând ca restul sezonului să fie lansat săptămânal.

Articol susținut de Disney+