Cel mai bogat om din Africa vrea ca rafinăria sa din Nigeria să devină „cea mai mare din lume”

Aliko Dangote este cel mai bogat om din Africa. Foto: Sunday Alamba / AP / Profimedia

Cel mai bogat om de pe continentul african, Aliko Dangote, a anunțat că rafinăria pe care o deține în Nigeria, și care e cea mai mare din Africa, își va dubla în următorii trei ani capacitatea de producţie, până la 1,4 milioane de barili pe zi, ceea ce ar transforma-o în „cea mai mare rafinărie din lume”, scrie AFP.

„Suntem pe cale să dublăm producția… până la 1,4 milioane de barili pe zi, de la 650.000”, a afirmat Aliko Dangote, proprietarul acestei rafinării, în timpul unei conferințe de presă, duminică, la Lagos.

„Asta ar transforma-o în cea mai mare rafinărie din lume”, depăşind rafinăria de la Jamnagar (India), a estimat omul de afaceri nigerian.

Proprietarul Dangote Petroleum Refinery a mai spus că are de gând să listeze rafinăria la bursă în cursul anului viitor, în ideea de a permite nigerienilor să deţină acţiuni şi să profite de succesul său.

„Această extindere reflectă încrederea noastră în viitorul Nigeriei, în potenţialul Africii şi angajamentul nostru de a construi independenţa energetică a continentului”, a adăugat Aliko Dangote.

Înainte de inaugurarea rafinăriei private Dangote Petroleum Refinery, în ianuarie anul trecut, Nigeria era nevoită să importate aproape în totalitate carburanţii săi, chiar dacă este cel mai mare producător de petrol din Africa.