Cel mai căutat om din Mexic, ucis de armată. Cum au contribuit Statele Unite la operațiunea care l-a vizat pe „El Mencho”, liderul unui temut cartel

Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul Cartelului Jaliscu Nueva Generacion, a fost ucis într-o operațiune militară în zorii zilei de duminică, la Talipa, în statul mexican Jalisco, potrivit BBC și Reuters.

Ambasada mexicană la Washington a precizat că Statele Unite au oferit informații pentru operațiune.

„Pe lângă eforturile centrale de intelligence militar, autoritățile americane au furnizat informații complementare în cadrul coordonării și cooperării bilaterale cu Statele Unite”, a declarat ambasada într-o postare pe X.

Ministerul mexican al apărării a spus că în operațiune au fost uciși mai mulți membri ai Cartelului Jalisco Nueva Generacion (CJNG). El Mencho a fost rănit grav și a murit în timp ce era transferat pe cale aeriană către Mexico City.

De la un cartel din Jalisco, CJNG s-a răspândit și a ajuns să aibă o prezență aproape de nivel național în Mexic.

În timpul operațiunii au fost confiscate mai multe vehicule blindate și arme, inclusiv lansatoare de rachete, a mai spus Ministerul mexican al apărării.

Trei membri ai armatei au fost răniți și transportați la un spital din Mexico City pentru îngrijiri medicale.

Pe pacursul zilei de duminică apăruseră informații neconfirmate despre mașini incendiate și oameni înarmați pe străzile din Jalisco. Departamentul de Stat al SUA emisese un avertisment de izolare la domiciliu pentru cetățenii americani din statele Jalisco, Tamaulipas, precum și pentru zone din statele Michoacan, Guerrero și Nuevo Leon.

Christopher Landau, fost ambasador al Statelor Unite în Mexic și fost secretar de stat adjunct, a scris o postare pe rețelele sociale în care a descris moartea lui El Mencho drept „o evoluție grozavă pentru Mexic, SUA, America Latină și pentru lume”.

SUA oferise o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care să ducă la prinderea lui El Mencho.