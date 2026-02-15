Sari direct la conținut
Actualitate

Cel mai celebru motan din Marea Britanie a împlinit 15 ani de funcție. Patru lucruri despre „Șeful vânătorilor de șoareci”

Motanul Larry la intrarea în Downing Street nr 10. Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Motanul Larry împlinește duminică 15 ani la „postul” său Downing Street, o longevitate cu mult superioară celei a majorității liderilor britanici, scrie France Presse.

Iată patru lucruri de știut despre cea mai faimoasă felină dintr-o țară cunoscută pentru dragostea sa față de animale:

„Șeful vânătorilor de șoareci”

Larry a ajuns la numărul 10 din Downing Street, reședința oficială a șefului guvernului britanic, pe 15 februarie 2011, venind de la adăpostul pentru câini și pisici din Battersea, cu misiunea de a vâna șoarecii din acest centru al puterii.

„Tabby cat” (pisica tigrată) apare și pe site-ul oficial al Downing Street, unde este prezentată ca „Șeful vânătorilor de șoareci”.

„Larry își petrece zilele întâmpinând oaspeții, inspectând dispozitivele de securitate și testând calitatea mobilierului de epocă pentru a face siesta”, se scrie acolo.

Dar vârsta lui nu este clară: întrebat, biroul premierului britanic nu a dat un răspuns. Unii spun că Larry are 19 ani – echivalentul a 92 de ani pentru un om, notează AFP.

A văzut șase premieri britanici

Larry a văzut deja o serie importantă de premieri. A fost primit în 2011 de conservatorul David Cameron, care a plecat în 2016 după șocul victoriei „da” la referendumul privind Brexit-ul.

Apoi a trecut prin agitația divorțului de UE care au dus la plecarea Theresei May în 2019, și a fost martor la scandalul „partygate”, acele adunări festive ilegale organizate la Downing Street în plină pandemie de Boris Johnson.

A cunoscut-o și pe Liz Truss, un premier efemer cu un mandat de doar 49 de zile în 2022, și a conviețuit cu Rishi Sunak… și labradorul său numit Nova.

Și, în cele din urmă, a descoperit alternanța la putere, odată cu venirea la putere a laburistului Keir Starmer în iulie 2024.

Un motan cu adevărat celebru

Larry se poate mândri cu un cont X cu peste 877.500 de urmăritori. Un cont plin de umor creat de un anonim, unde, între două videoclipuri despre semenii săi, Larry se plânge de vreme și îi critică pe politicieni – în special pe Nigel Farage, liderul partidului anti-imigrație Reform UK.

Primele sale 100 de zile la Downing Street au făcut obiectul unei cărți, The Larry Diaries, publicată în octombrie 2011.

Dovadă a statutului său de vedetă mondială, el intră în prim-plan adesea când lideri străini sunt primiți la reședința premierului britanic.

În decembrie, la sosirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Larry era prezent pe scară.

Iar în ianuarie, a făcut un fotograf să se împiedice pe covorul roșu, aruncându-se în picioarele lui, cu ocazia vizitei președintelui polonez Karol Nawrocki.

Motanul Larry fugind de fotograful care s-a împiedicat de el. Foto: Marcin Nowak / Zuma Press / Profimedia

Acum are doi concurenți

Larry nu este însă singura felină din Downing Street. El trebuie să se împace cu prezența a doi „intruși”, pisicile familiei Starmer: JoJo și Prince.

Downing Street nu servește doar ca birou, ci este și reședința prim-miniștrilor în funcție, pentru cei care doresc acest lucru, printre care și familia Starmer, după cum a relatat BBC.

În septembrie 2024, Starmer a anunțat sosirea lui Prince, un pisoi siberian, după „negocieri” aprige cu cei doi copii ai săi, care inițial își doreau un câine.

Dar fanii lui Larry pot sta liniștiți: acesta este considerat funcționar permanent și poate rămâne la Downing Street, spre deosebire de celelalte pisici, care vor pleca împreună cu proprietarul lor.

