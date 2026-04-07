Cel mai decorat soldat australian a fost arestat pentru crime de război

Cel mai decorat soldat australian în viață a fost arestat pentru cinci capete de acuzare de crime de război, comise în timpul misiunii sale în Afganistan, potrivit presei locale și Reuters.

Bărbatul, despre care poliția a spus doar că este un fost membru al Forțelor de Apărare Australiene în vârstă de 47 de ani, a fost arestat marți dimineață la Aeroportul din Sydney. Presa australiană a aflat că este vorba de Ben Roberts-Smith.

El va fi acuzat de cinci capete de acuzare de crime de război în legătură cu uciderea a cinci persoane în Afganistan între 2009 și 2012, a spus Poliția Federală Australiană. Pedeapsa maximă pentru fiecare acuzație este închisoarea pe viață.

Roberts-Smith a fost aclamat ca erou național după ce a primit mai multe distincții militare de rang înalt, inclusiv Crucea Victoria, pentru acțiunile sale în timpul a șase misiuni în Afganistan între 2006 și 2012.

De ce a fost acuzat militarul australian

El a negat în mod constant acuzațiile de fapte ilegale comise în timpul serviciului său, unele dintre acestea fiind dezvăluite pentru prima dată de ziarele Nine Entertainment într-o serie de articole începând din 2018.

Printre acuzațiile raportate se numărau faptul că Roberts-Smith ar fi împușcat mortal un adolescent afgan neînarmat și ar fi împins cu piciorul un bărbat încătușat de pe o stâncă, înainte de a ordona ca acesta să fie împușcat mortal.

Roberts-Smith a contestat fără succes aceste articole de presă în ceea ce a devenit cel mai costisitor proces de calomnie din Australia, un judecător al Curții Federale hotărând în 2023 că ziarele au dovedit patru dintre cele șase acuzații de crimă pe care le-au adus. O ultimă încercare de apel a fost respinsă de Curtea Supremă în septembrie 2025.

Un raport din 2020 a descoperit dovezi credibile că membri ai Regimentului Serviciului Aerian Special (SAS) al Australiei au ucis zeci de prizonieri neînarmați în timpul lungului război din Afganistan.

În 2021 a fost deschisă o anchetă asupra soldatului SAS de către Biroul Anchetatorului Special, înființat pentru a examina acuzațiile de crime de război comise de forțele de apărare australiene în Afganistan.

Poliția a spus că bărbatul acuzat va compărea marți în fața unui tribunal local din statul New South Wales.