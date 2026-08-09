Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors

Absența prelungită a președintelui Paul Biya, e în vârstă de 93 de ani, provoacă îngrijorări privind starea sa de sănătate și un posibil vid de putere în Camerun, potrivit ABC News.

Paul Biya a împlinit joi două luni de când a părăsit Camerunul. El a plecat pe 7 iunie pentru ceea ce biroul său a numit „o scurtă ședere privată în Europa”. Liderul conduce țara din 1982 și se află la al optulea mandat, obținut în urma alegerilor din noiembrie.

Absența sa a stârnit îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate și critici legate de un posibil vid de putere în această țară din Africa Centrală.

Starea de sănătate a președintelui a fost de mult timp subiect de speculații. Acesta petrece perioade lungi în Franța și Elveția, lăsând conducerea în seama unor oficiali ai partidului și a familiei.

Constituția Camerunului nu interzice președintelui să părăsească țara timp de mai multe luni. Totuși, în absența unui vicepreședinte, opoziția afirmă că țara este condusă pe „pilot automat”.

Liderul opoziției, Issa Tchiroma Bakary, susține că în țară se consideră că „nu totul este în regulă” cu șeful statului. Într-un mesaj transmis din exilul său din Gambia, el a spus că absența lui Biya accentuează „lipsa de legitimitate” și tentativele liderului de a se agăța de putere.

Cele aproape cinci decenii de când Paul Biya se află la putere sunt marcate de o economie stagnantă. Insurgențele grupării Boko Haram în nord și ale separatiștilor din vest au făcut ca mulți tineri să-și piardă încrederea în președinte.

Wilson Tamfuh, profesor de drept public și internațional la Universitatea din Dschang, a comparat Camerunul cu un corp uman care este „grav bolnav”.

„Chiar dacă Biya se dovedește încă puternic la această vârstă, este clar că problemele sale de sănătate îi afectează conducerea. Remanierea guvernului din ultimii 15 ani nu a însemnat altceva decât mutarea acelorași oameni de la un minister la altul”, a spus profesorul.

Realeagerea președintelui în 2025 a generat proteste soldate cu cel puțin patru morți.

Luni, fără explicații oficiale, președintele a schimbat, de la distanță, șefii a patru regiuni militare, promovând noi ofițeri după ce un comandant a murit și altul s-a pensionat.

Biya a ajuns la putere în urma demisiei primului președinte al Camerunului, Ahmadou Ahidjo, care a condus țara între 1960 și 1982. Un amendament constituțional din 2008 a eliminat limitele mandatului.

El conduce Camerunul de mai mult timp decât au trăit majoritatea cetățenilor săi: peste 70% din populația de aproape 30 de milioane de locuitori are sub 35 de ani.