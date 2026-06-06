„Cel mai înalt nivel de discriminare”. Iranul acuză SUA că au refuzat vizele pentru mare parte din stafful tehnic al naţionalei, la Cupa Mondială

Jucătorii echipei naționale de fotbal a Iranului pleacă spre Mexic, pentru a participa la Cupa Mondială FIFA 2026, care se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie și va fi găzduit în comun de 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. Credit foto: Handout / AFP / Profimedia

Iranul a denunţat, sâmbătă, un „tratament discriminatoriu” după ce Statele Unite au refuzat să elibereze vize pentru Cupa Mondială de fotbal mai multor membri ai staffului tehnic al echipei naţionale, relatează News.ro.

„De ce nu spuneţi că vizele au fost refuzate unei mari părţi a personalului de conducere şi antrenori, consilierilor tehnici şi altor persoane care sunt parte integrantă a echipei naţionale?”, a scris ambasada Iranului în Turcia pe X, numind refuzurile „cel mai înalt nivel de discriminare intenţionată” împotriva sa.

Acest lucru a fost făcut ca răspuns la o declaraţie a ambasadorului SUA în Turcia, Tom Barrack, care a anunţat că jucătorii şi „personalul de sprijin necesar” au primit vizele pentru Statele Unite.

Războiul SUA cu Iranul a transformat Cupa Mondială – cel mai mare eveniment sportiv mondial – într-o competiţie geopolitică, ambele părţi părând să folosească turneul pentru a-şi afişa poziţia politică.

Este prima Cupă Mondială, de la înfiinţarea sa în 1930, în care o ţară gazdă urmează să primească o ţară cu care se află în război.

Teheranul a negociat mutarea în ultimul moment a bazei echipei din Arizona la Tijuana, în Mexic, din cauza problemelor legate de vize şi a sentimentului tot mai puternic din Iran că prezenţa echipei în SUA ar trebui redusă la minimum.

Echipa urmează să ajungă la Tijuana duminică dimineaţa.

Iranul va disputa primul său meci din Grupa G în data de 15 iunie împotriva Noii Zeelande la Los Angeles, unde va întâlni şi Belgia, înainte de a juca împotriva Egiptului la Seattle.