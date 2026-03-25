Cel mai mare administrator de active din lume avertizează că economia mondială va intra în recesiune dacă barilul de petrol nu se stabilizează. Prețul la care se rupe firul

Larry Fink, CEO-ul BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, FOTO: Archivo ABC, Ignacio Gil / Album / Profimedia

Dacă prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, acest lucru va declanșa o recesiune globală, a declarat pentru BBC șeful gigantului financiar american BlackRock.

Larry Fink, care conduce cel mai mare administrator de active din lume, a spus că, dacă Iranul „rămâne o amenințare” și prețurile petrolului se mențin ridicate, acest lucru va avea „implicații profunde” pentru economia mondială.

BlackRock este un colos financiar, controlând active în valoare de 14 trilioane de dolari și este unul dintre cei mai mari investitori în multe dintre cele mai mari companii din lume.

BBC subliniază că dimensiunea și influența BlackRock îi oferă lui Fink, unul dintre cei opt fondatori ai companiei înființate în 1988, o perspectivă unică asupra stării economiei globale.

Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat fluctuații puternice pe piețele financiare, pe măsură ce investitorii încearcă să evalueze ce se va întâmpla cu costurile energiei.

Recesiune la 150 de dolari pentru barilul de petrol, avertizează șeful BlackRock

Fink spune că este prea devreme pentru a determina amploarea finală și deznodământul conflictului, dar el crede că acesta va urma unul din două scenarii extreme.

În cazul în care conflictul este soluționat, iar Iranul devine din nou o țară acceptată de comunitatea internațională, atunci prețul petrolului ar putea scădea sub nivelul la care se afla înainte de război.

Însă, dacă nu se întâmplă acest lucru, Fink afirmă că ar putea urma ani de zile de „petrol peste 100 de dolari, mai aproape de 150 de dolari [per baril]”, ceea ce va avea implicații profunde pentru economie și ar conduce probabil la „o recesiune severă și abruptă”.

Fink afirmă că țările trebuie să fie pragmatice în privința mixului energetic, folosind toate sursele disponibile, și că furnizarea de energie ieftină este esențială pentru stimularea creșterii economice și creșterea nivelului de trai.

„Creșterea prețurilor la energie este o taxă extrem de regresivă. Îi afectează pe cei săraci mai mult decât pe cei bogați.”

Țările nu ar trebui să depindă de o singură sursă, a subliniat el. „Folosiți fără îndoială ceea ce aveți, dar, în același timp, avansați agresiv către surse alternative”, a încurajat Fink, în vârstă de 73 de ani.

Larry Fink spune totuși că nu există „nicio asemănare” cu criza izbucnită în 2007–2008

Unii analiști au sugerat că, în prezent, pe piețe există anumite ecouri ale perioadei premergătoare crizei financiare din 2007–2008.

Prețurile energiei cresc rapid, iar unii au semnalat semne de fisuri în sistemul financiar. Chiar BlackRock se numără printre companiile care au limitat retragerile investitorilor din fondurile de credit privat.

Însă Fink spune categoric că nu există nicio șansă de repetare a traumei financiare din 2007–2008, când mai multe bănci din întreaga lume au intrat în colaps sau au trebuit salvate. Șeful BlackRock subliniază că instituțiile financiare de astăzi sunt mai solide.

„Nu văd nicio asemănare. Zero”, a declarat el pentru BBC.

Fink a adăugat că problemele care afectează unele fonduri de investiții reprezintă doar o mică fracțiune din piața totală și că investițiile instituționale rămân puternice.