„Cel mai mare explorator în viață al lumii” este de negăsit de câteva luni. Ce spune poliția

Renumitul explorator britanic Sir Ranulph Fiennes nu mai poate fi contactat de apropiați, în timp ce autoritățile dau asigurări că bărbatul se află în siguranță.

Sir Ranulph Fiennes, în vârstă de 82 de ani, este prima persoană care a vizitat atât Polul Nord, cât și Polul Sud pe cale terestră la începutul anilor 1980. El a fost descris de Cartea Recordurilor Guinness drept „cel mai mare explorator în viață al lumii”, potrivit BBC.

Membrii familiei și prietenii săi spun că nu au reușit să-l viziteze sau să ia legătura cu el de luni de zile. Fosta sa cumnată a declarat pentru postul britanic că nu știe unde se află acesta și că nimeni nu a reușit să-l vadă.

Apropiații exploratorului susțin că acesta a fost internat în mai multe azile sub nume false, în urma unei dispute familiale care a implicat-o pe a doua sa soție, Louise Millington-Cotes.

Fiul său vitreg, Alex Millington-Cotes, a declarat pentru emisiunea BBC Newsnight că dorește ca tutela bărbatului „să fie retrasă de la propria mea mamă” și încredințată unor persoane care „au în vedere în totalitate interesul său”.

„Nu este o persoană care să-i placă izolarea”, a spus fiul exploratorului. El a spus că a inițiat campania de a-și găsi tatăl vitreg „din îngrijorare și disperare”, după ce a încercat „mai multe căi”.

Și fosta cumnată a exploratorului, Arabella Pepper, a declarat că nu a mai putut să-l vadă de peste un an. „Toți prietenii și familia lui vor să-l vadă, să-i ridice moralul, dar nu știm unde se află, iar el nu este disponibil, nu poate fi contactat – asta ne îngrijorează”, a spus ea pentru sursa citată.

Sir Ranulph nu a mai fost văzut în public de aproape doi ani, la doar câteva luni după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Parkinson.

Fotografie de arhivă din 18 martie 1982 în care apar Sir Ranulph Fiennes (stânga) și exploratorul Charles Burton (dreapta) traversând în drumeție întinderile arctice în drumul lor spre Polul Nord. Credit line: PA / PA Images / Profimedia

Poziția autorităților

În ciuda acestor apelurilor apropiaților, poliția din Cheshire a declarat că este la curent cu îngrijorările legate de Sir Ranulph și că este convinsă că acesta trăiește într-un mediu adecvat, beneficiind de îngrijire corespunzătoare.

Autoritățile au afirmat că „nu există motive imediate de îngrijorare privind siguranța sa”.