Cel mai mare jaf de diamante din istorie. Dezvăluiri făcute chiar de creierul operațiunii, într-un documentar pe Netflix

Diamond Center din Avers, unde a avut loc cel mai mare jaf de diamante din istorie. Sursă foto: DIRK WAEM / AFP / Profimedia

„Anvers, 2003. O bandă de hoți jefuiește impenetrabilul Centru al Diamentelor. Cine se afla în spatele unuia dintre cele mai mari jafuri din lume și cum au reușit să-l pună la cale?”, este descrierea documentarului de pe Netlfix, scris și regizat de Mark Lewis.

Anversul este considerat de mult timp capitala mondială a diamantelor: aproximativ 85% din diamantele lumii trec prin acest oraș. Hoții au vizat o clădire numită Antwerp Diamond Center, care găzduia zeci de companii de comerț cu pietre prețioase.

Cifra oficială a pierderilor în urma a ceea ce mulți au numit „furtul secolului” a fost de 100 de milioane de dolari, deși Agim De Bruycker, fost comandant al „echipei diamantelor” din Belgia care a investigat cazul a afirmat că este „ absolut sigur că cifra a fost mult mai mare”, notează The Wall Street Journal.

Stolen: Heist of the Century, pe Netflix

Sau, în zilele noastre, mai mică: apariția pietrelor prețioase sintetice și subminarea pieței tradiționale ar putea plasa acum celebrul jaf de diamante din Anvers din 2003 într-o categorie mult mai puțin glamour. Dar „Stolen” este o producție de epocă, precum și un film polițist.



Este, de asemenea, un documentar curios și captivant, adaptat de regizorul Mark Lewis după cartea „Flawless” de Scott Andrew Selby și Greg Campbell.

WSJ apreciază că farmecul său rezidă în lipsa de înflorituri și în narațiunea directă. Deși există o varietate de montaj și imagini care creează atmosfera, aproape întreaga poveste este relatată prin amintirile unui grup restrâns de persoane, în principal de De Bruycker și colegul său, detectivul Patrick Peys.

Infracțiunea a avut loc cu atât de mult timp în urmă încât nimeni dintre cei implicați nu se teme să vorbească acum, în special Leonardo Notarbartolo, un infractor sicilian cu o „carieră” vastă, care susține că nu a fost creierul operațiunii, dar a fost în cele din urmă condamnat la 10 ani de închisoare.

Mărturia celui care a pus la cale jaful

„Stolen: Heist of the Century” se distinge de alte documentare , deoarece în acest film, realizatorii îl intervievează pe creierul jafului despre modul în care a reușit să-l pună la cale, scrie Time.

Notarbartolo, care avea un birou în clădirea unde s-a dat spargerea, vorbește pentru prima dată în fața camerelor de filmat despre rolul său în furtul de diamante în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari din Anvers, Belgia, în weekendul din 15 februarie 2003.

Memoria lui este însă selectivă, iar filmul Stolen prezintă și declarații ale reprezentanților autorităților care verifică veridicitatea afirmațiilor sale.

„A fost o treabă din interior”, își amintește De Bruycker că s-a gândit. Dar ancheta inițială a demonstrat doar cât de „impecabilă” fusese de fapt operațiunea de furt a diamantelor.

La ora actuală, „Stolen: Heist of the Century” se situează pe locul 4 în top 10 filme pe Netflix în acest moment.