Cel mai mare oraș din America de Nord se scufundă în pământ cu zeci de centimetri în fiecare an

Capitala Mexicului se scufundă, iar un puternic nou satelit care monitorizează schimbările la nivelul solului pe întregul glob a descoperit cât de rapid este acest proces ce poate ajunge la 35,5 centimetri pe an, relatează miercuri site-ul Space.com, citat de Agerpres.

Satelitul NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), lansat la 30 iulie 2025 în cadrul unui parteneriat între NASA și Agenția spațială indiană (Indian Space Research Organisation – ISRO) are misiunea de a monitoriza în timp real schimbările produse la suprafața Pământului, de la scufundarea unor terenuri și retragerea ghețarilor, până la mișcarea plăcilor tectonice și răspândirea incendiilor de vegetație.

NISAR face toate acestea cu o precizie uluitoare, cu o marjă de eroare mai mică de 1 cm.

„Procesul de scufundare al orașului Ciudad de Mexico este de notorietate, iar astfel de imagini reprezintă doar începutul pentru NISAR”, a declarat David Bekaert, de la Institutul Flamand pentru Cercetări Tehnologice din Belgia și membru al echipei de cercetare NISAR.

De ce se scufundă în mare capitala Mexicului

Se știe încă din 1925 că o mare parte din orașul cu o populație de 9,2 milioane de locuitori, se scufundă cu o rată de până la 35,5 de centimetri pe an.

Capitala Mexicului este cel mai mare oraș din America de Nord, cu o populație mai mare decât cea a New York-ului, ce găzduiește 8,3 milioane de locuitori.

Această scufundare a sa este legată de faptul că orașul este construit deasupra unui acvifer, sau a unui strat subteran de rocă și nisip permeabile, lăsat în urmă de albia secată a unui lac străvechi – iar pomparea apelor subterane rezultate și greutatea extinderii urbane comprimă aceste straturi sedimentare.

Rezultatul este deteriorarea clădirilor și a infrastructurii, cum ar fi sistemul de metrou din Ciudad de Mexico.

Dolină apărută în Ciudad de Mexico, FOTO: Eduardo Verdugo / AP / Profimedia

O nouă descoperire făcută din spațiu

„Radarul în bandă L pe unde lungi al NISAR va face posibilă detectarea și monitorizarea tasării terenului în regiuni mai dificile și cu vegetație densă, cum ar fi comunitățile de coastă, unde acestea pot avea efectul amplificat atât al tasării terenului, cât și al creșterii nivelului mării”, a declarat Craig Ferguson, director adjunct al NISAR la sediul NASA din Washington, D.C.

NISAR este unul dintre cele mai puternice radare lansate vreodată în spațiu. Banda L se referă la frecvența microundelor de 1-2 gigaherți (GHz), dar satelitul transportă și un radar în banda S care funcționează la frecvențe mai mari, de 2-4 GHz. NASA a construit radarul în banda L, sensibil la schimbările din roca de bază și gheață, care a fost utilizat în acest studiu despre Ciudad de Mexico, în timp ce ISRO a construit radarul în banda S, sensibil la schimbările din vegetație.

„Vom vedea un aflux de noi descoperiri din întreaga lume, având în vedere capacitățile unice de detectare ale NISAR și acoperirea sa globală constantă”, a spus Bekaert.

Imaginea radar a orașului Ciudad de Mexico arată ca o pată contradictorie de vopsea albastră și galbenă. Aceste culori sunt false, concepute pentru a evidenția schimbările solului. Albastrul închis reprezintă părți ale orașului care s-au scufundat cu peste 2 cm în perioada cuprinsă între octombrie 2025 și ianuarie 2026, care este sezonul uscat din Mexic. Zonele galbene și verzi reprezintă zgomot rezidual. Se așteaptă ca acesta să scadă pe măsură ce NISAR trece mai mult peste Mexic, iar raportul semnal-zgomot se îmbunătățește.

„Imagini de acest gen confirmă faptul că măsurătorile NISAR se aliniază cu așteptările”, a subliniat Ferguson.

FOTO articol: Lunamarina / Dreamstime.com.