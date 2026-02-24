Cel mai mare portavion din lume, trimis de Trump să pună presiune pe Iran, a ajuns în Creta

Cel mai mare portavion din lume, Gerald Ford, în golful Souda din insula Creta: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns la baza navală americană din insula greacă Creta, în vederea consolidării prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, arată imaginile realizate de un fotograf AFP.

În contextul amenințării americane cu o ofensivă împotriva Iranului, uriașa navă de război a ajuns la baza navală din golful Souda, pe insula Creta, au anunțat potrivit presei locale

Ministerul grec al Apărării, contactat luni seara de France Presse, a refuzat să comenteze și nici ambasada Statelor Unite la Atena, contactată marți dimineață de AFP, nu a răspuns imediat la solicitări de declarații.

După ce a ordonat lovituri de precizie asupra Iranului în iunie anul trecut, Donald Trump nu exclude să recurgă din nou la opțiunea militară împotriva Republicii Islamice, cu care Statele Unite poartă în paralel discuții cu privire la programul său nuclear.

Washingtonul are în prezent treisprezece nave de război în Orientul Mijlociu: un portavion, Abraham Lincoln, sosit la sfârșitul lunii ianuarie, nouă distrugătoare și trei fregate ușoare.

Este rar ca două portavioane americane – care transportă zeci de avioane de luptă și mii de marinari – să se afle în același timp în Orientul Mijlociu.

Potrivit unei surse a Financial Times din serviciile secrete israeliene, acestea au ajuns la concluzia că, fie și după ce portavionul Gerald Ford va ajunge în poziție la sfârșitul acestei săptămâni, SUA are capacitatea militară de a susține doar un atac aerian intens de patru până la cinci zile sau o săptămână de atacuri de intensitate mai mică.

Iranul și Statele Unite au reluat dialogul pe 6 februarie la Mascat, capitala Omanului, după o escaladare a amenințărilor din partea ambelor părți.

O a doua rundă de negocieri a avut loc marțea trecută la Geneva, în Elveția.

Teheranul a asigurat că a ajuns la un acord cu Washingtonul asupra „unui set de principii directoare” pentru un eventual acord, dar vicepreședintele american, JD Vance, a subliniat că persistă divergențe cu privire la „liniile roșii” ale Statelor Unite.