Cel mai mare site de cumpărături online vrea să îi ajute pe oameni să decidă ce să pună în coș cu ajutorul AI

Amazon, cel mai mare magazin online de cumpărături din lume raportat la cota de piață, a lansat „Help Me Decide”, un instrument care folosește inteligența artificială generativă pentru a analiza obiceiurile de cumpărare ale americanilor și, în cazul clienților indeciși, se poate oferi să ia decizia în locul lor, relatează TechCrunch.

„Help Me Decide folosește inteligența artificială pentru a analiza istoricul tău de navigare și preferințele tale, astfel încât să îți recomande produsul potrivit printr-o singură atingere”, se arată în anunțul produsului. „Instrumentul îi ajută pe clienți să aleagă rapid produsul potrivit”, adaugă acesta.

Funcția va apărea sub forma unei ferestre pop-up în colțul din dreapta sus al ecranului dacă, potrivit Amazon, clientul a stat prea mult timp pe pagina unui anumit produs. Dacă e folosită, ea va utiliza algoritmi pentru a analiza activitatea de cumpărături. Apoi, teoretic, va selecta produsul care este „potrivit” pentru client.

Amazon dă asigurări că funcționalitatea nu îl va îndruma automat către articole mai scumpe, ci că îi va oferi o gamă de niveluri de preț, inclusiv „o variantă premium și una economică”.

Instrumentul AI a fost lansat deocamdată doar în SUA

Noua funcționalitate a fost lansată joia aceasta doar pentru clienții din SUA însă e posibil ca ea să fie extinsă ulterior și pentru alte zone din lume, cum se întâmplă în cazul multor lansări de acest tip. Totuși, în UE ea s-ar putea lovi de reglementările stricte privind colectarea și folosirea datelor personale.

„Help Me Decide îți economisește timp folosind inteligența artificială pentru a oferi recomandări de produse adaptate nevoilor tale, după ce ai navigat printre mai multe articole similare, oferindu-ți încredere în decizia de cumpărare”, a declarat Daniel Lloyd, vicepreședinte al diviziei Personalization din cadrul Amazon.

„Help Me Decide continuă să consolideze angajamentul nostru de a folosi inteligența artificială pentru a îmbunătăți experiența clienților, prin crearea de instrumente care fac cumpărăturile mai ușoare și mai plăcute”, a mai spus acesta.

TechCrunch notează totuși că, într-un anumit sens, funcționalitatea pare într-adevăr utilă: orele petrecute de obicei răsfoind site-ul Amazon și descifrarea diferențelor dintre zece produse aproape identice vor putea fi reduse considerabil.

De cealaltă parte, instrumentele AI oferă acum o gamă largă de aplicații care pot înlocui deciziile luate de utilizatorii lor în baza propriilor raționamente, iar folosirea excesivă a acestora poate duce la diminuarea propriilor capacități cognitive.