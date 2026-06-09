Cel mai mare site de știri din lume a numărat de câte ori Donald Trump a spus că e aproape de un acord cu Iranul: „Este evident că această afirmație nu mai merită luată în serios”

Au trecut mai bine de două luni de când președintele Donald Trump a anunțat un armistițiu cu Iranul, afirmând la momentul respectiv că cele două părți erau aproape de a ajunge la un acord, scrie CNN, într-o analiză publicată pe site-ul televiziunii.

Spre exemplu, pe 7 aprilie, președintele american afirma că discuțiile sunt foarte avansate și că mai era nevoie de două săptămâni pentru ca „acordul să fie finalizat și încheiat”.

Și cu toate acestea, au trecut două luni de atunci și acordul nu a fost încheiat, deși între timp, Donald Trump l-a mai anunțat ca iminent de câteva ori.

Potrivit CNN, incluzând perioada dinaintea încetării focului, Trump a făcut acest lucru de cel puțin 37 de ori. Acesta este numărul de ori în care a afirmat direct – în postări pe rețelele sociale, apariții publice și convorbiri telefonice cu mass-media – că un acord era iminent sau a susținut că Iranul era disperat să încheie unul.

„Nu există niciun indiciu că acest lucru ar fi mai adevărat astăzi decât era pe 7 aprilie. Totuși, Trump continuă să repete acest lucru, fie pentru că se amăgește singur, fie pentru că încearcă să calmeze piețele financiare, fie pentru că crede că poate face acest lucru să se întâmple prin puterea voinței. Dar este evident că această afirmație nu mai merită luată în serios”, susține CNN.

A spus-o și luni

Chiar luni, președintele american a mai spus o dată același lucru.

Acesta a spus că Statele Unite vor declara „victoria totală” asupra Iranului în următoarele două săptămâni, făcând această declaraţie la un miting televizat organizat pentru senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud, care candidează marţi în alegerile primare, transmite CNN, citat de News.ro.

„Negociem acum, iar ei vor să încheie o înţelegere foarte bună. Sunt dispuşi să ne ofere totul, sunt dispuşi să renunţe la armele nucleare”, a spus Trump.

„Cred că câştigăm această bătălie, dar o veţi câştiga cu adevărat în următoarele două săptămâni, când vom declara victoria totală; va fi o victorie totală, se va întâmpla foarte curând, iar preţurile petrolului vor scădea vertiginos”, a declarat Trump.

Duminică, întrebat în emisiunea Meet the Press de la NBC de ce Iranul nu a acceptat un acord dacă este atât de disperat să încheie unul, aşa cum a afirmat el în repetate rânduri, preşedintele a răspuns: „Pentru că sunt puternici. Sunt mândri. Sunt lucruri pe care nu au crezut niciodată că le vor face, dar pe care vor fi nevoiţi să le facă. Nu au de ales. Şi durează puţin”, a dat el asigurări.