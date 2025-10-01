Cel mai nou studiu arată că AI-ul a afectat în mod neglijabil piața locurilor de muncă: Nu suntem în fața unei apocalipse

Adoptarea pe scară largă a aplicațiilor de AI nu a avut încă un impact major asupra locurilor de muncă din SUA, arată o cercetare realizată de specialiști de la Yale University Budget Lab și de la think-tank-ul Brookings Institution.

Studiul, citat de Financial Times, contrazice declarațiile unor importanți șefi de companii tech care susțineau că inteligența artificială ar da deja peste cap piața muncii și că o mulțime de angajați își pierd job-urile fix din cauza AI-ului.

Analiza, bazată pe date oficiale despre piața muncii și pe cifre din industrie despre utilizarea și expunerea la aplicații de inteligență artificială are o concluzie principală; AI-ul generativ nu a avut un efect mai grav asupra gradului de ocupare din piața muncii, în comparație cu alte inovații tehnologice anterioare.

Analiza a scos la iveală foarte puține dovezi că aceste instrumente apărute în ultimele 45 de luni îi lasă pe oameni fără locuri de muncă.

„În ciuda vitezei cu care tehnologia AI a progresat, piața muncii din ultimii trei ani s-a caracterizat prin continuitate mai mult decât prin schimbare”, a spus Molly Kinder, de la Brookings Institution. „Nu trăim o apocalipsă a locurilor de muncă la nivelul întregii economii, ia situația este, în mare parte, stabilă. Acesta ar trebui să fie mesajul liniștitor pentru publicul îngrijorat.”

Cercetarea lasă de înțeles că ChatGPT – una dintre cele mai utilizate forme textuale de AI generativ – schimbă rapid structura ocupațiilor din sectorul tehnologic, dar nu modifică mult mai accelerat compoziția joburilor din întreaga economie a SUA, față de cum au făcut-o computerele și internetul, la vremea lor.

Unul dintre cele mai pesimiste scenarii a fost emis în mai de reputatul Dario Amodei, CEO al Anthropic. El spunea că, într-un an, nu dezvoltatorii de software, ar putea scrie cea mai mare parte a codului din software-ul pe care îl folosim.

„Cred că vom ajunge acolo în trei până la șase luni, când A.I. va scrie 90% din cod. Iar apoi, în 12 luni, s-ar putea să fim într-o lume în care A.I. scrie, practic, tot codul”, spunea Amodei.

Sursa foto: Dreamstime.com