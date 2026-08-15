„Cel mai periculos om din Germania”. Cine e politicianul care ar putea deveni primul premier de land din partea AfD

Un politician din Alternativa pentru Germania (AfD) a fost etichetat drept „cel mai periculos om din Germania”, cu câteva săptămâni înainte de alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt, care l-ar putea transforma în primul premier din partea acestei formațiuni considerate de extremă dreapta, informează sâmbătă agenția germană DPA, citată de Agerpres.

Cel mai recent număr al celebrei reviste Spiegel, publicat vineri, l-a prezentat pe Ulrich Siegmund, membru al AfD, pe copertă, cu eticheta de „cel mai periculos”.

La un eveniment de campanie de vineri, Siegmund i-a spus unui jurnalist că respectiva copertă a fost o „publicitate foarte bună” pentru el. De asemenea, el a distribuit pe contul său de Instagram un videoclip în care poate fi văzut semnând exemplare ale revistei.

AfD, formațiune anti-imigrație, nu a participat niciodată la o coaliție de guvernare în cele 16 landuri ale Germaniei sau în guvernul său federal, deoarece toate celelalte partide principale refuză să lucreze cu aceasta.

În ciuda faptului că filiala de partid din Saxonia-Anhalt este considerată un caz confirmat de extremism de dreapta de către serviciile de informații interne, aceasta are o șansă serioasă de a-și asigura o majoritate totală la alegerile din 6 septembrie.

Cel mai recent sondaj efectuat de land săptămâna aceasta a arătat că AfD are un record de 43% din voturi, cu 20 de puncte procentuale în fața celui mai apropiat rival al său.