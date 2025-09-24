Cel mai recent scenariu discutat în coaliție privind reforma administrației locale. Ce a propus PSD 

Reprezentantii coalitiei de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-Minoritati au semnat acordul politic, la Senatul Romaniei, in Bucuresti, 23 iunie 2025. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul condus de Sorin Grindeanu a propus în ședința de marți a coaliției PNL-PSD-USR-UDMR o nouă variantă pentru reforma administrației locale, subiect despre care partidele de la guvernare discută și nu ajung la niciun consens de aproape o lună.

Cea mai recentă variantă propusă de PSD în coaliție, conform surselor politice ale HotNews, este următoarea:

o tăiere la cheltuielile de personal de 5%;

o tăiere tot de 5% la bunuri și servicii.

PSD susține, astfel, că s-ar face o economie la buget de aproximativ 2 miliarde și jumătate de lei.

Varianta cerută de Ilie Bolojan se referă la tăierea a 10% din posturile ocupate din administrația publică locală, ceea ce înseamnă concedierea a aproximativ 13.000 de angajați. Economiile făcute astfel la bugetul de stat ar fi de 1,4 miliarde, conform premierului.

„Trebuie un acord pe o chestiune, să îi dai posibilitatea alesului local sa aleagă. Poate mai vreau să angajez. Dacă greșesc, să mă sancționeze electoratul la alegeri, dar este nevoie de o autonomie a Consiliului Local și a primarului”, consideră sursele politice din PSD, cu care HotNews au discutat.

„Autoritățile locale care se autofinanțează le poți lăsa o marjă pe aceste reduceri, dar celor care trăiesc cu bani de la buget trebuie sa le impui niște limite”, conform aceleiași surse.

În acest moment, premierul analizează propunerea PSD. O decizie finală privind reforma din administrația locală ar trebui luată săptămâna viitoare, însă conform surselor din coaliție acest lucru este puțin probabil, pentru că mai sunt multe lucruri pe care este nevoie de consens.

În același timp, coaliția de guvernare discută și rectificarea bugetară, care cel mai probabil va avea loc săptămâna viitoare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este așteptat să trimită liderilor coaliției proiectul pentru rectificare, care s-a făcut pe o preconizare de deficit de 8,4%, conform surselor HotNews.

Reforma administrației publice locale trebuia adoptată în pachetul 2, dar coaliția nu a ajuns la un acord

Proiectul de reformă a administrației publice a fost amânat, deși trebuia să fie adoptat la începutul lunii septembrie, după ce liderii coaliției au ajuns într-un impas. Măsura, una dintre cele mai importante din pachetul 2, a fost amânată la cererea PSD, conform surselor HotNews de la acea vreme.

Reprezentații primarilor din țară au fost invitați în 17 septembrie la Guvern pentru a discuta despre proiectul privind reforma administrației locale.

La finalul acesteia, ei s-au arătat nemulțumiți de faptul că premierul Ilie Bolojan nu a participat la ședință.

„Domnul premier ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”, a spus președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), Lia Olguța Vasilescu (PSD).

„Premierul a lipsit fără nicio explicație”, a adăugat și primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu (USR).

Ilie Bolojan „a încercat să ajungă, dar nu a mai reușit”, la întâlnirea cu reprezentanții primarilor, a precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, pentru HotNews, încercând astfel să explice absența premierului.