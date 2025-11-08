Cel mai vârstnic cuplu căsătorit din lume a dezvăluit care este secretul unei relații de durată

Un cuplu din Miami, care a obținut recent titlul de cel mai longeviv cuplu din lume, spune că a reușit această performanță doar iubindu-se unul pe altul scrie The Guardian.

„Ne iubim”, a declarat Eleanor Gittens, în vârstă de 107 ani, pentru LongeviQuest, când site-ul specializat în persoane care au trecut de 100 de ani de viață a întrebat care este secretul celor 83 de ani de căsnicie cu soțul ei, Lyle.

Răspunsul lui Lyle Gittens, în vârstă de 108 ani, la această întrebare a fost: „Îmi iubesc soția”.

Declarațiile emoționante ale soților Gittens unul despre celălalt au venit în momentul în care comisia globală de validare a LongeviQuest a verificat certificatul de căsătorie al cuplului din 1942, înregistrările recensământului SUA și materiale de arhivă care acoperă zeci de ani pentru a confirma că sunt cuplul cu cea mai lungă căsnicie din lume.

Un articol publicat pe 4 noiembrie de LongeviQuest a menționat că soții Gittens au preluat acest titlu după decesul, în octombrie, al brazilianului Manoel Angelim Dino.

Dino, în vârstă de 106 ani, și soția sa de 85 de ani, Maria de Sousa Dino, în vârstă de 102 ani, erau, din februarie, cuplul cu cea mai lungă căsnicie din lume, potrivit LongeviQuest.

Lyle și Eleanor Gittens s-au cunoscut în 1941 la un meci de baschet universitar la care el juca pentru Universitatea Clark Atlanta și la care ea era spectatoare.

Cei doi s-au îndrăgostit și au decis să se căsătorească, în ciuda faptului că erau siguri că Lyle va fi recrutat în armată din cauza celui de-al doilea război mondial. S-au căsătorit pe 4 iunie 1942, după ce Lyle a primit o permisie de trei zile de la antrenamentele de la o bază militară americană din Georgia.

În ziua nunții, Lyle a întâlnit pentru prima dată familia lui Eleanor. El și-a amintit pentru LongeviQuest că a trebuit să călătorească până la mireasa sa într-un vagon de tren segregat rasial – o călătorie lungă înainte de începutul erei drepturilor civile din SUA, care, potrivit lui Lyle, a meritat efortul datorită lui Eleanor.