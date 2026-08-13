Cel mai vechi hostel din România, aflat într-o cetătate medievală, se închide după un sfert de secol de activitate

Celebrul Burg-Hostel din Cetatea Medievală a Sighișoarei, cel mai vechi hostel privat pentru tineret din România și parte a rețelei mondiale Hostelling International, care funcționa ca o componentă a economiei sociale, a anunțat, joi, că își închide porțile după majorarea chiriei de aproape nouă ori.

„Porțile Burg-Hostelului se închid (…). Nu este un rămas-bun pe care ni l-am dorit. Chiria solicitată pentru continuarea activității ajungea la aproape nouă ori valoarea chiriei anterioare. O asemenea creștere nu putea fi absorbită de o structură a economiei sociale și nici transferată pur și simplu asupra oaspeților prin tarife comerciale, fără să renunțăm tocmai la valorile și la misiunea pentru care exista Burg-Hostel. În aceste condiții, continuarea activității nu mai era posibilă. Pentru noi, astăzi nu se încheie doar activitatea unei instituții, ci și o parte importantă din viața noastră. Le mulțumim tuturor angajaților, voluntarilor, partenerilor, susținătorilor și oaspeților care au dat viață Burg-Hostelului în acești 25 de ani. Mulți au venit ca oaspeți și au plecat ca prieteni. Amintirile, prieteniile și convingerile care au prins rădăcini între aceste ziduri rămân”, a anunțat președintele Centrului Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara (IBZ), Volker Reiter, pe Facebook, conform Agerpres.

El a subliniat că, deși porțile Burg-Hostelului se închid, spiritul mișcării hostelurilor pentru tineret și munca pentru apropierea dintre oameni, protecția minorităților și conviețuirea pașnică merg mai departe, într-un alt loc și într-o formă nouă.

Volker Reiter a arătat că este greu să rezumi un sfert de secol în câteva fraze, dar când acest hostel și-a început activitatea, în anul 2001, clădirile se aflau într-o stare avansată de degradare.

„Le-am restaurat prin lucrări ample și am mărit suprafața utilă cu aproximativ 50%. Aici am dezvoltat Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara, care includea și Burg-Hostel – cel mai vechi hostel privat pentru tineret din România și parte a rețelei mondiale Hostelling International. Burg-Hostel nu a fost niciodată doar un loc de cazare. În centrul activității noastre s-a aflat spiritul mișcării hostelurilor pentru tineret. Un hostel pentru tineret înseamnă mai mult decât un pat la un preț accesibil. El trebuie să le ofere și oamenilor cu posibilități materiale reduse șansa de a călători, să încurajeze comunitatea și să creeze întâlniri dincolo de granițele naționale, etnice, religioase și sociale. Acest spirit pornește de la o convingere simplă: atunci când oamenii se întâlnesc, vorbesc unii cu alții și ajung să se cunoască, prejudecățile pot fi depășite. Astfel se nasc respectul reciproc, înțelegerea și, în cele din urmă, pacea”, a spus Volker Reiter.

El a menționat că deschiderea, solidaritatea, diversitatea și respectarea demnității fiecărui om nu au fost simple sloganuri, ci fundamentul activității de zi cu zi a acestui hostel.

„De aici am contribuit la dezvoltarea sistemului hostelurilor pentru tineret din România și am realizat numeroase proiecte europene și internaționale – printre acestea ProEtnica și CURCUBEU. Ne-am ținut porțile deschise în mod conștient și pentru oamenii care în alte locuri erau adesea refuzați. Pentru această deschidere, atât casa noastră, cât și noi înșine am fost uneori etichetați în mod depreciativ, cu aluzii etnice. Nu am considerat însă niciodată această deschidere drept o slăbiciune. Dimpotrivă, ea făcea parte din convingerea noastră: ospitalitatea nu trebuie să depindă de origine, de situația materială sau de statutul social. Fiecare om trebuia să fie primit aici cu aceeași demnitate și același respect”, a subliniat Reiter.

Același sistem de valori, a mai punctat el, a determinat și modul în care a funcționat economic Burg-Hostel.

„Nu a fost o afacere hotelieră pur comercială, orientată spre maximizarea profitului, ci o structură a economiei sociale. Desigur, trebuia să-și acopere cheltuielile și să asigure locurile de muncă. Dar tarifele trebuiau să rămână accesibile, marjele erau în mod firesc mai reduse, iar activitatea economică se afla în serviciul misiunii sociale și educaționale”, a conchis președintele Centrului Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara (IBZ).

Anunțul închiderii Burg-Hostel din Cetatea Sighișoara vine cu câteva zile înainte de debutul ediției a XXII-a a Festivalului Intercultural ProEtnica, programată în perioada 26-30 august, această locație fiind centrul logistic al manifestării care va reuni reprezentanții celor 20 de minorități naționale recunoscute oficial în România.

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