Cel mai violent atac la adresa lui Ilie Bolojan vine chiar din PNL, în timpul congresului: „Un farseur nepriceput, agresiv și încăpățânat. Omoară partidul”. Ceai, cremă de gălbenele și trimiteri la LGBT

Europarlamentarul PNL îl critică dur pe Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook în care îl numește ironic Mesia economic. Ținte sunt și oamenii promovați de acesta pe lista de vicepreședinți, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Bogdan face trimiteri chiar și la simbolul comunității LGBT.

„Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului! (simbolul comunității LGBT, n.red.) Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!). Activiști agresivi care încearcă să schimbe din temelii normele culturale și tradițiile, mândri și agresivi mânuitori ai cancel culture. Vicepreședinți poziționați și împotriva Partidului Republican din SUA deoarece la Casa Albă se află Donald Trump (pentru încă 2 ani și jumătate). Cu oameni care nu pricep că indiferent cum se numește omul cu reședința în 1600 Pennsylvania Avenue Washington DC, el reprezintă SUA, nu complexul turistic cu același nume din județul Mehedinți, mă pot aștepta la orice”, scrie Rareș Bogdan pe Facebook.

Rareș Bogdan, Foto: Inquam Photos / George Călin

Acesta își continuă atacul la adresa „userismului”.

„Cu ce-i încurcă valorile tradiționale, familia creștină, Biserica, tradițiile, dreapta rațională, conservatorismul luminat, doctrina Partidului Popular European (PPE)? Cei care folosesc lentila neomarxistă a reconfigurării puterii pretind că valorile tradiționale sunt vehicule ale opresiunii istorice, piedici în drumul lor de a reeduca societatea. Prin inginerii sociale, desigur, sintagmă pe care au pus-o pe peretele dinspre Răsărit. Căci nu se închină, fac mantre. Om Mani Padme Hum vs. Tatăl nostru. Sau mai nou, versus Șema Israel. Cu ce e rău conservatorismul, care cere ca deciziile să se ia cât mai aproape de cetățeni (principiul subsidiarității, pilonul juridic fundamental al UE), ca statul să fie cât mai puțin prezent în economie, iar „omul nou” să nu presupună transformarea acestuia în robot de bucătărie, supus controlului minții, considerat periculos dacă nu se aliniază unei doctrine și amenințat subtil cu scenariul „1984”?”, acuză Rareș Bogdan.

Bolojan omoară cu bună știință PNL

Apoi ținta lui Rareș Bogdan devine Ilie Bolojan.

„Oamenii independenți economic nu pot fi controlați ideologic, prin urmare neoprogresismul dinamitează exact fundația autonomiei omenești, libertatea. Liberul arbitru. Aceștia sunt oamenii pe care Ilie Bolojan îi introduce în PNL, pulverizând tot ce înseamnă istoria liberalismului românesc! Termenul „Rădăcini” din platforma comercială a domnului Bolojan nu înseamnă acele baze structurale ale liberalilor care au modenizat România, ci sclavia pe care o dorește liberalilor naționaliști, condamnați la categoria „Sclava Isaura”. Cu gura cusută, c-așa-i stă bine democratului? Acum direct, abrupt, până acum prin ghioagele neoprogresiste din presă.

Omoară cu bună știință PNL, cum a omorât, din nepricepere strigătoare la cer pe chestiuni de macroeconomie si refuzul investițional non-german, economia României în ultimul an”.

Îi place să fie lăudat, lustruit, admirat

Europarlamentarul PNL acuză și modul în care Ilie Bolojan a guvernat țara.

„5 trimestre de scădere a consumului! Concentrare pe micro-management, ca la o fermă de vaci! Nu o atitudine de premier al unei țări de 23 de milioane de oameni care are nevoie de investiții și prioritizare, de reforme reale și scăderi cu adevărat ale cheltuielilor statului. Îi rog pe colegii mei prezenți în sală să facă un efort și să privească realitatea economică și promisiunile făcute acum 11 luni de către cel pe care ei îl consideră Mesia ideologic. El îl văd așa cum este: doar un farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat. Căruia tare-i mai place să fie lăudat, lustruit, admirat – dovadă e corul antic care-l salută dimineața, îl aduce ceai, cremă de gălbenele, recită ode. Mă bucur ca mă reprezint singur, nu am nevoie să căpușez pe cineva. Bilanț: Peste 100.000 de firme românești închise într-un an!”, susține acesta.

Bogdan avertizează că România poate urma modelul grecesc al prăbușirii economice. „Colapsul total echivalează cu pierderea absolută a suveranității. NU vom putea ocoli un zid macroeconomic format din piețe financiare, datoria suverană, constrângerile externe.”

Urmează noi trimiteri la Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru.

„Ce-ai făcut, Ilie? Și ca să pui capac, îi aduci pe ei la decizie în PNL? Chiar nu mai ține nimeni minte cum s-au comportat useriștii și cei din REPER cu noi în toate campaniile electorale?

Chiar nu mai știm cum au demolat, alături de AUR, un guvern PNL, nu mai ținem minte deloc ura cumplită contra liberalilor tradiționaliști, patrioți și pro europeni convinși? A ierta e creștinește, dar una e să le dai bună ziua și să le urezi sănătate și alta să-i inviți să-ți dărâme casa din interior.”, mai spune acesta.