Cel puțin 24 de oameni au fost uciși după ce două bombe au fost aruncate dintr-o parapantă motorizată în mijlocul mulțimii, la un festival al luminilor, în Myanmar

Oamenii la festivalul Thadingyut din Yangon, pe 6 octombrie 2025, înainte de atac. Credit line: Sai Aung MAIN / AFP / Profimedia

Aproximativ 100 de persoane se adunaseră luni seara în orașul Chaung U pentru festivalul Thadingyut, când o parapantă motorizată a aruncat două bombe asupra mulțimii, potrivit BBC.

În urma atacului, cel puțin 24 de persoane au murit și alte 47 au fost rănite, au anunțat autoritățile, a declarat pentru publicația britanică un purtător de cuvânt al Guvernului Național de Unitate aflat în exil.

Festivalul Thadingyut, cunoscut și ca Festivalul luminilor, este o sărbătoare națională cu rădăcini budiste care se ține anual, în luna octombrie. Acest festival are loc noaptea, când mii de lumini și lumânări sunt aprinse pe clădiri și de-a lungul străzilor pentru a sărbători întoarcerea lui Buddha din ceruri. Anul acesta, evenimentul a fost și un protest împotriva politicilor juntei militare.

Myanmar se află în război civil de când armata a preluat puterea în urma unei lovituri de stat în 2021. ONU estimează că conflictul a provocat moartea a peste 5.000 de civili.

Oficialul Forțelor de Apărare Populare a declarat pentru BBC Burmese că, în timpul adunării de luni, au primit informații despre un potențial atac aerian și au încercat să încheie rapid protestul, dar parapanta a ajuns la fața locului mai devreme decât se așteptau. „A sosit și a aruncat bomba în doar șapte minute”, a spus el.

Localnicii au declarat pentru publicația britanică că distrugerile cauzate de bombele de luni au făcut dificilă identificarea cadavrelor. „Copiii au fost complet sfâșiați”, a declarat pentru AFP o femeie care a ajutat la organizarea evenimentului. Ea nu se afla la fața locului, dar a participat marți la înmormântări și a adăugat că încă „adună bucăți de corpuri de pe sol”.

Într-o declarație făcută marți, Amnesty International a afirmat că utilizarea de către juntă a parapantelor motorizate pentru a ataca comunitățile face parte dintr-o „tendință îngrijorătoare” în zonă.

Joe Freeman, cercetător al Amnesty International pentru Myanmar, a declarat că atacul „ar trebui să servească drept un semnal de alarmă îngrozitor că civilii din Myanmar au nevoie urgentă de protecție”.

El a solicitat, de asemenea, ASEAN, blocul regional din Asia de Sud-Est care urmează să se reunească la sfârșitul acestei luni, să „intensifice presiunea asupra juntei și să revizuiască o abordare care a dezamăgit poporul din Myanmar timp de aproape cinci ani”.

La festivalul de luni, oamenii au protestat împotriva recrutării militare a juntei și a alegerilor viitoare, pledând în același timp pentru eliberarea prizonierilor politici.

Myanmar urmează să înceapă alegerile generale în decembrie – primul scrutin de la preluarea puterii de către juntă în 2021. Criticii susțin însă că alegerile nu vor fi libere și corecte, ci vor permite juntei să continue să exercite o putere necontrolată în țară.