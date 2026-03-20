Cele 4 indicii că atacul israelian de la Teheran a vizat decizia Iranului privind bomba atomică

O reuniune a oficialilor iranieni de rang înalt, vizată de un atac israelian pe 28 februarie, a avut ca temă centrală deliberările finale ale Teheranului privind construirea armei nucleare, potrivit site-ului iranian din exil Iran International.

În ultima zi a lunii februarie, în timp ce apăreau informații despre o posibilă eliminare a Liderului Suprem Ali Khamenei, armata israeliană a lovit o reuniune a Consiliului de Apărare. Decesul mai multor personalități de rang înalt prezente la întâlnire a fost confirmat oficial de Israel pe 16 martie.

Printre cei uciși se numără consilierul principal al lui Khamenei Ali Shamkhani și șeful Statului Major Abdolrahim Mousavi alături de ministrul apărării Aziz Nasirzadeh. Lista victimelor include și doi reprezentanți cheie ai organizației SPND, structura care a succedat programul nuclear militar iranian. Cei doi sunt fostul șef al instituției generalul de brigadă Reza Mozaffarinia și actualul conducător al organizației generalul de brigadă Hossein Jabal Ameli.

Washingtonul a sancționat peste 30 de oameni de știință din cadrul SPND și mai multe entități afiliate, acuzând organizația că supraveghează „activități de cercetare și dezvoltare cu dublă utilizare, aplicabile armelor nucleare și sistemelor de lansare a armelor nucleare”.

În timp ce Teheranul neagă că urmărește obținerea unei arme nucleare, agenția de supraveghere nucleară a ONU și puterile occidentale, inclusiv SUA și aliații săi europeni, susțin că îmbogățirea uraniului la nivel înalt (până la 60%) de către Iran nu are nicio justificare civilă credibilă.

Iranul deține în prezent aproximativ 400 kg de uraniu îmbogățit la un nivel apropiat de cel necesar pentru fabricarea unei bombe. SUA și Israelul au discutat în ultimele zile despre trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul într-o etapă ulterioară a războiului, potrivit unui raport al Axios.

Joi, secretarul american al războiului, Pete Hegseth, a declarat că președintele Trump a observat că Iranul se apropie tot mai mult de capacitatea nucleară și a considerat acest lucru inacceptabil, ceea ce l-a determinat să ia decizia de a lansa războiul împotriva Teheranului.

Bomba atomică, tema centrală a reuniunii de la Teheran

Cel puțin patru argumente cheie indică faptul că ședința Consiliului de Apărare a vizat etapa finală a procesului decizional privind construirea unei arme nucleare, scrie Iran International.

În primul rând, componența reuniunii este un detaliu esențial. Prezența simultană a doi foști și actuali șefi ai SPND alături de ministrul apărării — superiorul lor — sugerează că reuniunea a vizat chestiuni nucleare, mai degrabă decât operațiuni de pe câmpul de luptă.

Dacă ședința s-ar fi concentrat asupra războiului în sine, ar fi fost de așteptat ca la aceasta să participe comandanți operaționali de rang înalt sau comandanți de pe câmpul de luptă, în locul unor oficiali legați de industria armelor nucleare, scrie sursa citată.

Un alt indiciu major este faptul că Ali Shamkhani vorbise public despre armele nucleare cu câteva luni înainte. Cu patru luni înainte de moartea sa, el a declarat într-un interviu că, dacă ar putea să se întoarcă în timp, în perioada în care a fost ministru al apărării, ar construi o bombă atomică.

Un alt factor determinant este rolul de coordonator deținut de Shamkhani la vârful puterii. În calitate de consilier principal al lui Khamenei și secretar al Consiliului de Apărare, acesta menținea legătura între Ministerul Apărării și departamentul SPND responsabil de dezvoltarea armelor speciale.

Shamkhani este descris drept figura cheie care superviza ofițerii Gărzii Revoluționare implicați în programul nuclear, fiind puntea de legătură între experții tehnici și Liderul Suprem.

Nu în ultimul rând, viziunea sa asupra unui conflict iminent oferă contextul final al reuniunii. Într-o declarație acordată postului Al-Mayadeen cu puțin timp înainte de atac, Shamkhani a afirmat că un război cu Statele Unite și Israelul este inevitabil iar Republica Islamică trebuie să finalizeze toate pregătirile pentru această confruntare.

Toate aceste indicii arată că reuniunea de la Teheran a marcat un moment critic în procesul de înarmare nucleară al Iranului. Nu este confirmat dacă serviciile de informații israeliene aveau date despre agenda nucleară a ședinței sau dacă operațiunea a avut ca obiectiv principal decapitarea conducerii militare a regimului.