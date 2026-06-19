Cele două decizii majore luate de PNL în ședința Consiliului Național. Mesajul transmis de Bolojan

Consiliul Național al PNL a decis să convoace un congres extraordinar al partidului pentru ziua de duminică, 21 iunie, în care urmează să fie aleasă o nouă conducere. Ilie Bolojan a anunțat că va depune sîmbătă lista echipei cu care concurează pentru reînnoirea mandatului său de președinte. Eventualele decizii de excludere din partid urmează să fie luate de către conducerea aleasă duminică, a precizat deputatul Ionel Bogdan.

Convocarea congresului a fost luate cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanți în Consiliul Național Extraordinar, în timp ce 97 s-au opus, iar 19 s-au abținut de la vot.

De asemenea a fost stabilită modificarea Statutului PNL, cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă și 3 abțineri.

Principalele modificări ale statutului sunt, potrivit unui comunicat al PNL:

Crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și desființarea BEX, structură dovedită nefuncțională, cu integrarea atribuțiilor BEX în atribuțiile BPN

Revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni

Reducerea numărului de prim-vicepreședinți ai partidului de la patru persoane la o persoană

Crearea Comisiei Naționale pentru Litigii, care va avea ca atribuții judecarea litigiilor ce rezultă din sancțiunile aplicate membrilor de partid

Clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor partidului.

La Congresul PNL care se va desfășura duminică, de la ora 12, la Romexpo, vor participa 2.500 de delegați. Termenul-limită de depunere pentru depunerea de moțiuni este ziua de 20 iunie 2026, ora 17.

Ilie Bolojan își anunță sâmbătă echipa

„Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă. Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni”, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Bolojan a precizat că va candida din nou la șefia partidului, echipa pe care o va prezenta urmând să fie anunțată în cursul zile de sâmbătă.

„Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”, a adăugat președintele PNL.

Excluderile vor fi decise de noua conducere

Deputatul Ionel Bogdan, cel care a susținut briefingul de presă la finele Consiliului Național, a precizat că cele două decizii au fost adoptate cu majoritățile cerute de statut astfel că nu există un motiv pentru atacarea în instanță.

Invitat să explice faptul că au fost organizații județene cu o reprezentare foarte redusă la lucrările Consiliului, Bogdan a răspuns: „Am avut nevoie pentru modificarea Statutului de două treimi, iar în cazul convocării Congresului de 50% plus unu și au fost aproape de 85%. Dacă au existat persoane care au absentat, este problema acelor colegi, noi ne-am întrunit statutar.”

În ce privește eventualele decizii de excludere în cazul membrilor PNL care vor intra într-un guvern conduse de Adrian Veștea sau al celor care vor vota pentru învestirea acestui guvern, Ionel Bogdan a spus că deciziile vor fi luate de către noua conducere a partidului.

„Noi am luat mai multe decizii în care am spus că nu vom participa la o guvernare alături de PSD. Când partidul a decis, de patru ori, nu o dată, că nu va mai participa la o guvernare cu PSD, că nu va investi guvernul Veștea, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea”, a spus Bogdan.

De asemenea, deputatul a respins și ideea că nu a fost convocat statutar congresul din cauza termenului strâns.

„Toate prevederile statutare au fost respectate întocmai. Statutul prevede clar că trebuie să convoci un Consiliu Național extraordinar cu 48 de ore înainte, lucru care s-a întâmplat. Pentru congres extraordinar nu există un termen în statut și astfel a fost stabilit prin votul delegaților de astăzi”, a precizat liberalul.

El a adăugat că Adrian Veștea, dacă vrea să candideze la președinția PNL, nu va avea o problemă să-și înregistreze moțiunea și echipa cu care candidează până sâmbătă, la ora 17.00, în condițiile în care este membru al partidului de 30 de ani și este bine cunoscut în partid.