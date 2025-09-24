Cele două scenarii în care Kievul are cele mai mari șanse de a-și recupera toate teritoriile capturate, după ce Trump a virat brusc spre Ucraina

Tanc M1A1 Abrams al Corpului de Marină al SUA, pe 25 octombrie 2018. Acest model de tanc principal de luptă a fost furnizat de armata americană Ucrainei, pentru a se apăra împotriva invaziei ruse. FOTO: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Într-o singură postare pe rețelele de socializare, Donald Trump a susținut că armata Kievului, aflată sub presiune în prezent pe front, are șanse, de fapt, să „recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală”. Dar afirmația președintelui SUA potrivit căreia Kievul își poate recupera toate teritoriile pierdute în fața armatei ruse poate fi realizată numai printr-un ajutor mai direct pe câmpul de luptă, scrie publicația britanică The Guardian, într-o analiză dedicată schimbării neașteptate de atitudine a liderului de la Casa Albă în privința Ucrainei.

Din perspectiva Ucrainei, aceste declarații sugerează că președintele american a renunțat definitiv la eforturile sale de a o convinge să renunțe la regiunea Donețk în schimbul unei promisiuni vagi de negocieri de încetare a focului din partea Moscovei – care a fost, pentru scurt timp, rezultatul summitului său din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin.

Schimbarea de ton a lui Trump are o anumită valoare pentru Kiev. Dar dacă președintele american ar fi serios în privința unei victorii ucrainene pe câmpul de luptă, ar fi nevoie nu doar de sancțiuni economice suplimentare, ci și de o furnizare mult mai mare de armament american și, probabil, de o intervenție militară directă din partea Occidentului, notează Dan Sabbagh, jurnalist al publicației britanice specializat pe domeniul apărării și securității.

Rusia a fost forțată să se retragă doar în două perioade, după începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina din februarie 2022: în primăvara acelui an, când s-a extins prea mult în jurul Kievului, și din nou în toamna anului 2022, când s-a confruntat cu o problemă similară în Herson și când apărarea era slabă în regiunea Harkov, pentru ca apoi Kremlinul să lanseze o campanie de mobilizare.

Un aspect critic este faptul că Ucraina a eșuat în contraofensiva sa din vara anului 2023. Tancurile, rachetele și vehiculele blindate occidentale au fost furnizate, dar utilizate ineficient de forțele Kievului, fiind răspândite în mai multe puncte de-a lungul frontului în atacuri care nu au ținut cont de minele, tranșeele și alte sisteme defensive ale rușilor.

Câștigurile armatei ucrainene au fost de cel mult șase mile (aproximativ 9,6 milometri) în unul sau două puncte de pe front și s-au „topit” deja de mult timp pe fondul avansului lent, dar implacabil al rușilor de la Avdiivka până la porțile Pokrovskului, în centrul Donețkului. Moscova deține inițiativa de la începutul anului 2024 și nu dă semne că ar renunța la ea.

Trump a vorbit despre înăsprirea sancțiunilor economice, aplicând tarife vamale secundare cumpărătorilor de petrol rusesc, dar a aplicat acest lucru doar Indiei, nu și Chinei, care importă și mai mult țiței. Președintele american a adus în discuție, în vară, inclusiv un termen limită de 30 de zile înainte de a acționa, apoi l-a scurtat, iar după întâlnirea din Alaska a uitat complet de el.

Chiar și așa, schimbarea majoră de atitudine a lui Trump nu ar ajuta Ucraina să câștige războiul. O furnizare mai concertată de arme americane ar ajuta cu siguranță Kievul, deși cea mai urgentă nevoie a Ucrainei este îmbunătățirea apărării antiaeriene. Dar nu asta oferă Trump, liderul american afirmând în schimb că Ucraina ar putea câștiga războiul cu „timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei”.

Aspectul la care se referă aici Trump este o continuare a programului revizuit, din vară, de furnizare de armament, în cadrul căruia, prin intermediul NATO, țările europene plătesc pentru echipamentele militare americane destinate Ucrainei. Deși acest lucru ajută în mod clar Ucraina, există puține șanse în privința unei schimbări dramatice pe câmpul de luptă, într-un nou tip de război modern, care se duce în mare parte cu ajutorul dronelor.

Ucraina însăși a recunoscut de mult timp că nu poate recâștiga teritoriile cucerite de Rusia prin mijloace militare. În februarie, președintele Zelenski a acceptat că o parte sau întregul teritoriu ocupat începând din 2014 va trebui să fie returnat Ucrainei prin „mijloace diplomatice”, în timp ce alți experți au vorbit despre urmărirea unei strategii defensive puternic militarizate.

Din punct de vedere militar, Ucraina ar putea probabil să-i alunge complet pe invadatorii ruși doar în unul dintre două scenarii posibile. Unul dintre acestea îl reprezintă o schimbare radicală a intervenției occidentale – poate implicarea directă a forțelor aeriene ale NATO – dar ideea este atât de improbabilă din punct de vedere politic încât ar trebui exclusă.

Al doilea scenariu este prăbușirea Rusiei, probabil ca urmare a unei schimbări de regim la Kremlin, pentru care, din nou, nu există niciun semn.

Trump și „tigrul de hârtie”

Trump a afirmat marți, într-o postare pe Truth Social, că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrevedere în cadrul căreia șeful Casei Albe a lăudat încrâncenarea cu care luptătorii ucraineni își apără țara.

AStfel, Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina – şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia.

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele originale de unde a început acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu?”, a afirmat liderul american.

Trump a susținut că modul în care a decurs războiul arată că Rusia pare a fi mai mult „un tigru de hârtie” decât o mare putere militară.

„Rusia luptă de trei ani şi jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă «un tigru de hârtie». Când oamenii care trăiesc în Moscova şi în toate marile oraşe, localităţi şi districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obţină benzină din cauza cozilor lungi care se formează şi toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare şi devine din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-şi recupereze ţara în forma sa originală şi, cine ştie, poate chiar să meargă mai departe de atât!”, a mai scris Donald Trump.

Totodată, acesta a reiterat angajamentul SUA de a furniza arme către NATO, astfel încât Alianța să le poată transfera armatei ucrainene.

„Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acţioneze. În orice caz, le doresc bine ambelor ţări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce doreşte cu ele. Mult noroc tuturor!”, a conchis Trump.

Mesajul lui Zelenski la ONU

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, că apartenența la NATO nu garantează automat securitatea, întrucât dreptul internațional și instituțiile multilaterale au devenit atât de slabe încât nu mai pot garanta supraviețuirea unei țări atacate, dar a salutat schimbarea poziției președintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat marți că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, au relatat anterior agențiile AFP și EFE.

„Dacă o națiune dorește pace, ea trebuie să lucreze la arme. Este teribil, dar aceasta este realitatea. Nu dreptul internațional, nu cooperarea. Armele sunt cele care decid cine supraviețuiește”, a remarcat Zelenski, după mai mult de trei ani și jumătate de război cu Rusia.

Pentru o țară „nu există garanții de securitate” și totul depinde de alianțele și de armele pe care reușește să le obțină, a insistat președintele ucrainean, care a avertizat de asemenea asupra pericolelor pentru întreaga lume pe care le implică actuala cursă a înarmărilor și evoluția războiului contemporan.

El a dat ca exemplu de răspunsuri pe care le consideră insuficiente reacția precaută a țărilor NATO față de recentele intruziuni ale unor drone și avioane de luptă rusești în spațiul aerian al unor țări membre ale acestei alianțe. Zelenski ar vrea ca aceste țări să intre în luptă și să doboare astfel de ținte.

Președintele ucrainean a menționat și așa-numita „Coaliție a Voinței” (sau Coaliția Voluntarilor), formată din peste 30 de țări care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia și sunt dispuse să contribuie în diverse moduri la garanții de securitate postbelice pentru Ucraina, coaliție pe care el a descris-o drept un „model de securitate” multilateral ce poate fi aplicat și în alte părți ale lumii, având în vedere neputința instituțiilor internaționale pe care a denunțat-o.

Zelenski a avertizat și asupra pericolelor „celei mai distructive curse a înarmărilor din istoria omenirii”, pe care diversele conflicte în desfășurare au alimentat-o, și a cerut acțiuni imediate pentru a o stopa și a preveni situații precum posibila utilizare a dronelor echipate cu arme nucleare.

„Cu fiecare an cu care continuă acest război, armele devin și mai mortale, și numai Rusia este de vină pentru acest lucru”, a susținut liderul de la Kiev, citat de Agerpres.

În schimb, președintele ucrainean și-a manifestat în discurs satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după discuția avută marți cu acesta la New York.

Noua poziție a lui Trump privind recuperarea „întregii Ucraine în forma sa originală” este în contradicție cu cea prin care, în februarie, președintele american îl certa pe Zelenski în Biroul Oval că nu face pace cu Rusia, avertizându-l că nu are „cărți de negociere” și nici suficiente trupe pentru a continua războiul.

„Am avut o întâlnire bună cu președintele Trump și am vorbit, de asemenea, cu mulți alți lideri influenți. Împreună, putem schimba multe”, a mai spus Zelenski în discursul de la tribuna ONU. „Desigur, facem tot posibilul pentru a ne asigura că Europa oferă (Ucrainei) un ajutor real și, evident, contăm pe SUA”, a completat liderul ucrainean.

Mesajul transmis marți de Trump încurajează Ucraina, dar fără a angaja sprijinul SUA, și le transmite indirect europenilor că trebuie să contribuie cu mai mulți bani la ajutorul economic și militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, au remarcat de asemenea mai mulți comentatori citați de agenția de presă Reuters.