Trump afirmă că Ucraina își poate recâștiga întregul teritoriu. „Granițele originare sunt o opțiune foarte realistă”

Președintele SUA Donald Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrevedere în cadrul căreia președintele american a lăudat încrâncenarea cu luptătorii ucraineni își apără țara.

Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina – şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia.

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originară. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele originale de unde a început acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu?”, a afirmat Donald Trump, potrivit News.ro.

Trump susține că modul în care a decurs războiul arată că Rusia pare a fi mai mult „un tigru de hârtie” decât o mare putere militară.

„Rusia luptă de trei ani şi jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie”. Când oamenii care trăiesc în Moscova şi în toate marile oraşe, localităţi şi districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obţină benzină din cauza cozilor lungi care se formează şi toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare şi devine din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-şi recupereze ţara în forma sa originală şi, cine ştie, poate chiar să meargă mai departe de atât!”, a scris Donald Trump.

Totodată, acesta a reiterat angajamentul SUA de a furnizat arme către NATO, astfel încât Alianța să le poată transfera armatei ucrainene.

„Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acţioneze. În orice caz, le doresc bine ambelor ţări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce doreşte cu ele. Mult noroc tuturor!”, a conchis Trump.

Întâlnire cordială cu Zelenski

Postarea sa vine după o întrevedere pe care a avut-o cu Volodimir Zelenski la New York, în marja lucrărilor Adunării Generale a ONU. Întâlnirea a decurs foarte cordial, Trump lăudând rezistența ucraineană în fața invaziei.

Cu un ton deosebit de cald, Trump l-a numit pe omologul său ucrainean „un om mare” și a spus că acesta „duce o luptă extraordinară”. „Avem un mare respect pentru lupta pe care o duce Ucraina, este de-a dreptul uimitoare”, a precizat președintele american.

Trump i-a oferit apoi lui Zelenski ocazia de a vorbi despre succesele Ucrainei pe front, spunând: „Doriți să ne spuneți cum vă descurcați pe câmpul de luptă?”.

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că îl va informa pe Trump despre situați militară de pe front, adăugând că „avem vești bune”. Liderul de la Kiev a precizat că vor discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și despre perspectiva de a exercita o presiune mai mare asupra Rusiei.

Continuând schimbarea de ton în privința Ucrainei, Trump a afirmat încă o dată că soldații și cetățenii ei „sunt foarte curajoși”. „Uitați-vă, ei luptă, iar acest război durează de trei ani și jumătate”, le-a spus liderul american reporterilor de la New York. „Oamenii credeau că se va termina repede, deoarece Rusia este o mare putere militară, iar Ucraina, vă spun, are luptători buni”, a continuat Trump.

Aceste declarații marchează o schimbare semnificativă în tonul lui Trump față de Ucraina, confruntarea din februarie din Biroul Oval fiind încă vie atunci vine vorba despre o întâlnire față în față între Trump și Zelenski.