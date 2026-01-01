Cele mai căutate cuvinte în 2025. „Suveranitate”, căutat de 100.000 de români pe Dexonline

Protest al susținătorilor lui Călin Georgescu în Piața Victoriei, 20 iulie. Foto: Inquam Photos / Tudor Pană

„Sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” sunt cele mai căutate cuvinte de către români în 2025 pe Dexonline, potrivit unui bilanț publicat de administratorii site-ului.

Pe primul loc în topul căutărilor se află cuvântul „sinecură”, căutat de aproximativ 134.000 de utilizatori.

Potrivit definiției din DEX, „sinecură” înseamnă: „Slujbă, funcție bine retribuită, care cere muncă minimă sau nu cere nicio muncă” (DEX ’09).

„Suveranitate” și „suveranism”, în topul interesului public

Pe locurile al doilea și al treilea se află „suveranitate” și „suveranism”, ale căror sensuri au fost căutate de 120.000, respectiv 100.000 de români.

În primele cinci poziții se mai regăsesc:

„pragmatic” – 96.000 de căutări

„reziliență” și „empatie” – câte 90.000 de căutări fiecare

Top 15 cele mai căutate cuvinte pe Dexonline în 2025

sinecură – 134.000

suveranitate – 120.000

suveranism – 100.000

pragmatic – 96.000

reziliență – 90.000

empatie – 90.000

nonșalant – 81.000

exhaustiv – 78.000

care – 77.000

ntur – 67.000

paradigmă – 66.000

ipocrit – 66.000

efemer – 62.000

celeritate – 62.000

vulnerabil – 62.000