Cele mai căutate cuvinte în 2025. „Suveranitate”, căutat de 100.000 de români pe Dexonline
HotNews.ro
„Sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” sunt cele mai căutate cuvinte de către români în 2025 pe Dexonline, potrivit unui bilanț publicat de administratorii site-ului.
Pe primul loc în topul căutărilor se află cuvântul „sinecură”, căutat de aproximativ 134.000 de utilizatori.
Potrivit definiției din DEX, „sinecură” înseamnă: „Slujbă, funcție bine retribuită, care cere muncă minimă sau nu cere nicio muncă” (DEX ’09).
„Suveranitate” și „suveranism”, în topul interesului public
Pe locurile al doilea și al treilea se află „suveranitate” și „suveranism”, ale căror sensuri au fost căutate de 120.000, respectiv 100.000 de români.
În primele cinci poziții se mai regăsesc:
- „pragmatic” – 96.000 de căutări
- „reziliență” și „empatie” – câte 90.000 de căutări fiecare
Top 15 cele mai căutate cuvinte pe Dexonline în 2025
- sinecură – 134.000
- suveranitate – 120.000
- suveranism – 100.000
- pragmatic – 96.000
- reziliență – 90.000
- empatie – 90.000
- nonșalant – 81.000
- exhaustiv – 78.000
- care – 77.000
- ntur – 67.000
- paradigmă – 66.000
- ipocrit – 66.000
- efemer – 62.000
- celeritate – 62.000
- vulnerabil – 62.000
