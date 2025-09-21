Cele mai inovatoare țări din lume. Pe ce loc a coborât România în clasamentul mondial

După o perioadă de stagnare, Indicele Global al Inovării (GII) al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) dă semne de redresare; numărul brevetelor și al publicațiilor științifice este din nou în creștere, în timp ce investițiile se înscriu din nou pe o traiectorie ascendentă, cu o creștere de 7,7% în 2024.

Totuși, această redresare nu este distribuită uniform: majoritatea investițiilor sunt direcționate către Statele Unite și sectorul inteligenței artificiale, lăsând alte domenii de cercetare și mai multe țări în afara nucleului evoluțiilor.

Campionii inovației

Nu au existat surprize majore în fruntea clasamentului din 2025. Elveția își menține primul loc, datorită ecosistemului său universitar și de cercetare puternic, investițiilor în cercetare și dezvoltare și conexiunii excelente dintre cercetare și industrie.

Suedia, pe locul al doilea, continuă să combine tehnologia avansată cu coeziunea socială, creând un mediu care încurajează inovația într-o gamă largă de sectoare. Statele Unite se află pe locul al treilea, fiind lideri în domenii strategice precum inteligența artificială, biotehnologia și serviciile cloud.

China intră, Germania iese

Marea schimbare vine din partea Chinei, care intră pentru prima dată în top zece cele mai inovatoare țări din lume.

Deși rămâne o economie cu venituri medii, reușește să producă mult mai mult (brevete, exporturi de înaltă tehnologie, mărci comerciale) decât justifică investițiile sale. Ascensiunea sa răstoarnă imaginea mai veche conform căreia inovația chineză era „condusă” și depindea doar de mobilizarea masivă a capitalului și a resurselor umane.

În schimb, Germania iese pentru prima dată din top zece, în ciuda faptului că rămâne un jucător puternic în ceea ce privește cererile de brevete. Această scădere este interpretată ca un semn că industria germană pierde teren în transformarea rapidă a cercetărilor în produse și servicii care schimbă piața.

Jucătorii în ascensiune

Dincolo de China, alte țări își depășesc nivelul de dezvoltare. India a devenit un centru global pentru tehnologiile digitale și serviciile software, valorificându-și capitalul uman.

Coreea de Sud investește strategic în semiconductori și telecomunicații 5G, în timp ce Vietnamul și Marea Britanie au, de asemenea, performanțe mai bune decât se aștepta în ceea ce privește nivelul veniturilor.

Imaginea de ansamblu care se desprinde este că puterile tradiționale – Elveția, Suedia, SUA – rămân puternice, dar echilibrul se schimbă pe măsură ce Asia câștigă teren. Europa, în schimb, pare să stagneze sau să fie în declin, țări precum Germania confruntându-se cu provocări în adaptarea la noul peisaj.

România a pierdut 3 locuri în clasament, coborând pe locul 49

Dacă în 2020 eram pe locul 46 în lume, în 2025 am coborât pe locul 40, arată datele publicate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale .

România se află pe locul 30 dintre cele 39 de economii din Europa. Pentru România, 7 indicatori s-au îmbunătățit pe termen scurt, iar 4 indicatori s-au înrăutățit. România se situează cel mai jos la capitolele Instituții (locul 85), Capital uman și cercetare (locul 72) și Sofisticarea pieței (locul 62). Dacia, eMag și Banca Transilvania sunt brandurile care aduc cea mai mare valoare economiei

Vezi aici raportul complet pentru țara noastră.