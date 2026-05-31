Cele mai noi informații despre negocierile SUA-Iran. Trump anunță obținerea unor garanții din partea Teheranului

Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei ședințe în Sala Cabinetului de la Casa Albă, pe 27 mai 2026, la Washington, DC. FOTO: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a afirmat că Iranul s-a angajat să nu se doteze cu arme nucleare, unul dintre punctele de fricțiune în negocierile dintre Washington și Teheran pentru a pune capăt războiului dintre cele două țări, scrie duminică AFP.

În timp ce cele două țări păreau, în ultimele zile, să se apropie de un acord, The New York Times a relatat sâmbătă că președintele american și-a înăsprit propunerea și a trimis o nouă versiune a textului la Teheran.

Presa americană nu a putut detalia modificările aduse de liderul de la Casa Albă. Însă, potrivit site-ului Axios, Trump dorește o poziție mai fermă a Washingtonului cu privire la mai multe aspecte pe care le consideră personal importante, în special soarta stoucurilor iraniene de uraniu îmbogățit.

Într-un interviu cu nora sa, Lara Trump, înregistrat la începutul acestei săptămâni și difuzat sâmbătă pe Fox News, președintele SUA a afirmat că a primit garanția că Teheranul nu se va dota cu arme atomice, fie prin fabricarea lor, fie prin achiziționarea lor.

„Singura garanție de care am nevoie este că nu vor exista arme nucleare. Au acceptat acest lucru, și a fost foarte interesant”, a declarat Trump.

„Au spus inițial «nu vom dezvolta arme nucleare». I-am întrebat «bine, dar ce s-ar întâmpla dacă ați cumpăra o armă nucleară?». Acum spun: «Nu vom dezvolta și nu vom cumpăra sub nicio formă o armă», a adăugat liderul american.

Trump „nu se grăbește”

„Nu mă grăbesc”, a afirmat miliardarul republican. „Încet, dar sigur, cred că obținem ceea ce vrem. Și dacă nu obținem ce vrem, lucrurile se vor termina altfel”, a mai spus Trump.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă că Statele Unite sunt „mai mult decât capabile” să reia războiul împotriva Iranului în cazul eșecului negocierilor.

Problema nucleară este unul dintre principalele puncte pe care nu se înțeleg Statele Unite și Iran în cadrul acestor negocieri menite să pună capăt războiului, declanșat pe 28 februarie de ofensiva israelo-americană împotriva Republicii Islamice.

Statele Unite și Israelul acuză Teheranul că dorește să se doteze cu arma atomică, acuzație pe care Iranul o respinge.

Iranul a insistat până în prezent să abordeze dosarul nuclear ulterior, după semnarea protocolului de acord aflat în prezent în discuție.

Războiul a făcut mii de morți și zguduie economia mondială prin creșterea prețurilor petrolului.

Celălalt mare punct de dispută este strâmtoarea Ormuz, pasaj strategic pentru comerțul mondial cu hidrocarburi, practic blocat de Iran de la începutul războiului. Statele Unite impun, la rândul lor, un blocaj al porturilor iraniene.

Washingtonul și-a afirmat opoziția față de menținerea controlului iranian asupra acestei căi maritime.

Navă lovită de americani în strâmtoarea Ormuz

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a afirmat sâmbătă că a oprit un cargou care naviga sub pavilion gambian și încerca să ajungă într-un port iranian, cu ajutorul unei rachete.

Și, potrivit unor surse din rândul marinarilor iranieni citate de agenția de presă Tasnim, Statele Unite continuă să împiedice circulația navelor comerciale iraniene.

Gărzile Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice, au afirmat duminică că au doborât o dronă americană MQ1 care, potrivit acestora, se pregătea să pătrundă în apele teritoriale iraniene pentru a desfășura „operațiuni ostile”. Armata americană nu a reacționat la această informație.

Printre cererile adresate Washingtonului, Teheranul solicită deblocarea a miliarde de dolari din activele iraniene înghețate de Statele Unite.

Televiziunea de stat iraniană a afirmat sâmbătă, invocând o transcriere neoficială a textului, că protocolul de acord discutat prevede deblocarea, în termen de 60 de zile, a 12 miliarde de dolari

Iranul solicită, de asemenea, încetarea luptelor din Liban, unde, de la 2 martie, se confruntă aliatul său, Hezbollah, și Israelul, în ciuda unui armistițiu în vigoare din 17 aprilie, dar care nu este respectat.

Duminică, armata israeliană a anunțat pe X că își „extinde către alte zone” operațiunea terestră împotriva mișcării pro-iraniene, după ce a traversat râul Litani, în sudul Libanului.