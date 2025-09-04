Cele mai periculoase intersecții din București. Sunt multe și aici se produc unele dintre cele mai grave accidente din oraș

Traficul din București este cel mai aglomerat și mai imprevizibil din țară, iar acest lucru este măsurabil prin numărul mare de accidente rutiere care se produc, în fiecare an, în Capitală.

Conform statisticilor oficiale, Bucureștiul conduce detașat clasamentul național în ceea ce privește accidentele înregistrate în 2024, unul din zece accidente cu persoane vătămate fiind produs în Capitală.

Motivele sunt mai multe, aglomerația insuportabilă și nervozitatea pe care aceasta o generează fiind, cu siguranță, unul dintre ele.

Dar mai sunt și motive tehnice sau chiar de infrastructură, de la calitatea asfaltului și absența marcajelor până la modul în care sunt configurate unele intersecții, mari sau mai mic, din oraș.

Foto: © Gicamatescu | Dreamstime.com