ULTIMA ORĂ Cele mai recente informații de la spital despre starea lui Mircea Lucescu, după ce i-au fost făcute noi investigații

Spitalul Universitar a anunțat marți după-amiază că lui Mircea Lucescu i-a fost făcută o „investigație CT complexă”, care a arătat „multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar”.

Anunțul Spitalului Universitar despre Mircea Lucescu:

„Pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe.

Medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia.

La examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar”.

Spitalul Universitar București mai spune că fostul selecționer al Naționalei va rămâne „sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare”.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naţionale.

El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat, potrivit comunicatelor Spitalului Universitar de Urgență din București.