Spitalul Universitar București, un nou anunț despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Starea de sănătate a fostului selecţioner al Naționalei Mircea Lucescu nu s-a modificat, anunţă luni după-amiază Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. „O întâlnire complexă a personalului medical” a fost convocată pentru a decide „conduita terapeutică imediată” în cazul său, precizează unitatea medicală.

„Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evolutia stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând sau dacă va fi necesar”, anunță luni SUUB, într-un comunicat.

„La acest moment se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, a precizat Spitalul Universitar București.

Mircea Lucescu se află la Terapie Intensivă, după ce starea lui s-a agravat, ca urmare a infarctului miocardic suferit vineri.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, la Antena 3, despre starea lui Mircea Lucescu, că „din păcate, este în stare critică”.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, este internat la Spitalul Universitar din București din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale de fotbal.

El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut, a anunțat Spitalul Universitar. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat.